تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نارية أمام نظيره الوداد البيضاوي المغربي، مساء اليوم الأحد على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ونجح الأهلي في خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية من الترجي التونسي، بينما تأهل الوداد إلى النهائي، بعدما أطاح بصن داونز الجنوب أفريقي من نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب في القاهرة بين الأهلي والوداد المغربي قد انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، مما يصعب مهمة الضيوف أمام أصحاب الأرض والجمهور وحاملي اللقب.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

تنطلق مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

ستكون مباراة الأهلي والوداد المغربي مساء اليوم الأحد، منقولة بشكل مباشر عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي.

معلق مباراة الأهلي والوداد المغربي

يتولى المعلق التونسي رؤوف خليف مسؤولية التعليق على أحداث مباراة الأهلي والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.