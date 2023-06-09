زد يتأهل الى الدوري الممتاز بعد هزيمة وادى دجلة (صور)

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد الفوزعلى نظيره وادي دجلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، في الجولة 29 من دوري القسم الثاني، ليتأهل رسميا للدوري الممتاز للموسم المقبل.

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ولعب نادى زد أمام وادى دجله بتشكيل كالتالى:

أهداف المباراة

استطاع نادى زد تسجيل الهدف الأول عن طريق أحمد رفعت لاعب الفريق، وأضاف عاد محمد سمير الهدف الثاني من ركلة جزاء، وعزز مصطفى سلطان بالهدف الثالث، وأحرز علي حسين هدف وادي دجلة من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز زد مقعدا فى بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم.

ترتيب دوري القسم الثاني مجموعة القاهرة والقناة قبل الجولة 29



1- زد إف سي 59 نقطة

2- وادي دجلة 54 نقطة

3- السكة الحديد 51 نقطة

4- القناة 50 نقطة

5- بتروجيت 48 نقطة

6-- المصرية للاتصالات 45 نقطة

7- العبور 45 نقطة

8- الترسانة 44 نقطة

9- منتخب السويس 40 نقطة

10- بورتو السويس 37 نقطة

11- الإنتاج الحربي 32 نقطة

12- مستقبل وطن 27 نقطة

13- ايسترن كومباني 27 نقطة

14- كهرباء الإسماعيلية 26 نقطة

15- النصر 23 نقطة

16- الإعلاميين 10 نقاط