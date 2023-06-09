الجمعة 09 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

زد يتأهل الى الدوري الممتاز بعد هزيمة وادى دجلة (صور)

نادي زد
نادي زد

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد الفوزعلى نظيره وادي دجلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، في الجولة 29 من دوري القسم الثاني، ليتأهل رسميا للدوري الممتاز للموسم المقبل.

اقرأ أيضًا..

txt

قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني عن الجولة 28

txt

القسم الثاني..الاعلاميين ينسحب أمام الترسانة بعد 13 دقيقة

 

فرحة لاعبي زد والجهاز الفنى والجماهير بالصعود للدوري الممتاز

 

نادي زد
نادي زد
نادي زد
نادي زد
نادي زد

ولعب نادى زد أمام وادى دجله بتشكيل كالتالى:

نادي زد

 

أهداف المباراة

استطاع نادى زد تسجيل الهدف الأول عن طريق أحمد رفعت لاعب الفريق، وأضاف عاد محمد سمير الهدف الثاني من ركلة جزاء، وعزز مصطفى سلطان بالهدف الثالث، وأحرز علي حسين هدف وادي دجلة من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز زد مقعدا فى بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم.

ترتيب دوري القسم الثاني مجموعة القاهرة والقناة قبل الجولة 29


1- زد إف سي 59 نقطة
2- وادي دجلة 54 نقطة
3- السكة الحديد 51 نقطة
4- القناة 50 نقطة
5- بتروجيت 48 نقطة 
6-- المصرية للاتصالات 45 نقطة
7- العبور 45 نقطة
8- الترسانة 44 نقطة
9- منتخب السويس 40 نقطة
10- بورتو السويس 37 نقطة
11-  الإنتاج الحربي 32 نقطة
12- مستقبل وطن 27 نقطة 
13- ايسترن كومباني 27 نقطة
14- كهرباء الإسماعيلية 26 نقطة
15- النصر 23 نقطة
16- الإعلاميين 10 نقاط

مواد متعلقة

لجنة مسابقات القسم الثاني تعاقب مدرب المنصورة

عقوبة قاسية على لاعب القناة ب دوري القسم الثاني

القسم الثاني.. صراع ثلاثي مشتعل على الصعود بالقاهرة والاعلاميين أول الهابطين

القسم الثاني.. صراع شرس على الصعود للممتاز بالصعيد ومنافسة قوية على دوري المحترفين

القسم الثاني..زد يقترب من الصعود للدوري الممتاز

القسم الثاني.. تصريحات أمير عزمي تُثير الجدل عقب لقاء منتخب السويس
الجريدة الورقية