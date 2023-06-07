أرسل نادي الرجاء المطروحي برئاسة سعد ابوصندوق خطاب لاتحاد الكرة يتضمن مقترح لتعديل شكل مسابقة دوري القسم الثاني والثالث الموسم القادم.



وجاء المقترح الذي قدمه سعد ابو صندوق كالتالي..



اولا أن يكون دوري المحترفين مكون من 26 نازي موزع على مجموعتين كل مجموعة 18 نادي بمعني إضافة سبعة أندية من القسم الثاني الي دوري المحترفين أصحاب المراكز السادس والسابع والثامن من كل مجموعة بإجمالي سبع فرق إضافة إلي تسع فرق المشاركين في دورة ترقي القسم الثالث ليكون الاجمالي 26 نادي.

ثانيا دمج أندية القسم الثالث مع القسم الثاني ليكون العدد 193 نادي توزع جغرافيا على 12 مجموعة أو أكثر حسب رؤية المجلس ويكون هناك دوري ترقي القسم الثالث لتحديد عدد الفرق الصاعدة .

ثالثا الحفاظ على شكل مسابقة القسم الرابع كما هو وبهذا المقترح نضمن عدن مخالفة لائحة النظام الأساسي والتماشي مع ظروف الأندية المادي الصعبة وبعد المسافات .

وكان اتحاد الكرة قد قرر استحداث مسابقة جديدة تسمي بدوري القسم الثاني أ. دوري المحترفين ودوري القسم الثاني ب بداية من الموسم القادم وهو ما يخالف للائحة النظام الأساسي ويخل تماما بشكل ونظام المسابقات.



رئيس الرجاء يقدم مقترحا لشكل مسابقات القسم الثاني والثالث والرابع



نص قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني عن الجولة 28



قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة مجدي الشيخ اشرف عامر حسين عضو مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية على نادي السكة الحديد قيمتها 20000 عشرون ألف جنيه وذلك لما بدر من لاعبي السكة الحديد تجاه لاعبي فريق الانتاج الحربي عقب نهاية المباراة.

وكان نادي الإنتاج الحربي قد تغلب على نادي السكة الحديد بثلاثية مقابل هدفين في الجولة 28 بدوري القسم الثاني المجموعة. الثانية.

كنا قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على نادي الانتاج الحربي قيمتها 20000عشرون ألف جنيه وذلك لما بدر من لاعبي نادي الانتاج تجاه لاعبي نادي السكة الحديد عقب نهاية المباراة.

وفي المجموعة الثالثة قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على نادي بروكسي قيمتها 20000 عشرون ألف جنيه وذلك لتأخر بداية الشوط الأول لتواجده رئيس نادي بروكسي داخل الملعب بالرغم من إيقافه.

وتفرر أيضا منع السيد رئيس نادي بروكسي للتواجد في مباراة الأوليمبي والمحدد لها يوم الاربعاء الموافق 7 يونيه سواء بالمدرجات أو داخل الملعب وفي حالة تواجده سيتم عدم بدء المباراة.

كما قررت اللجنة ايقاف محمد عطية مدرب عام نادي أبوقير للأسمدة مباراتين وغرامة مالية عليه قيمتها 4000 جنيه وذلك لتواجده داخل الملعب بالرغم من إيقافه.

وتربع بلدية المحلة على قمة المجموعة الثالثة برصيد 52 نقطة بتغلبه على المجد بهدف وحيد في الجولة 28 وكان نادي طنطا لد تغلب على ابوقير للأسمدة بثلاثية دون رد في الجولة 28 بالدوري وفاز نبروه على المصرى بالسلوم بأربعة أهداف دون رد وفاز دكرنس على الحمام بهدفين وفاز كفرالشيخ على بايونيرز بهدف وفاز المنصورة على الهلال بهدف وتعادل سبورتنج مع الاولمبيى سلبيا وفاز بروكسي على جمهورية شبين بهدفين دون رد وفاز بترول اسيوط على الفيوم بهدف .

