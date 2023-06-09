النمنم يكشف سر بناء مسجد لاقناع المصريين بحفرالقناة

قال وزير الثقافة الأسبق الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إن المثقفين دائمًا يقودون التنوير، والشعب المصري أثبت انتصاره في معركة الوعي أثناء الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أنه لولا وجود الجيش المصري في 30 يونيو لم تكن هناك ثورة، ولولا وجود الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة في تلك اللحظة لم تكن هناك ثورة.

وأشار إلى أن غياب الجيش عن مظاهرات يناير 1952 تسبب في حدوث حريق القاهرة، ولو كان الجيش نزل وقتها لتحولت لثورة ولم تتعرض القاهرة للحريق، وكذلك فشلت ثورة 25 يناير 2011 بسبب استدعاء شخصية من الخارج وهو محمد البرادعي ولم تتدخل مؤسسات وطنية لحماية الثورة.

نسيان الخلافات والالتفاف حول الوطن

وأكد أن شيوخ الأزهر والأعيان مثل عمر مكرم والشرقاوي قبل تولي محمد علي الحكم، كانوا على خلاف شديد، لكن في لحظة اتحدوا واتفقوا على إنقاذ الوطن ووقفوا خلف محمد علي لإنقاذ مصر.

وصرح أنه شهد خروج مظاهرات وقت السادات بسبب الدعم، ولكن حين قرر الرئيس السيسي بدء الإصلاح الاقتصادي، الشعب تقبل ذلك وتحمله لأنه يعي جيدًا التحديات، والتف حول الوطن.

وتابع أن أي مشروع قومي يبدأ فيه المصريون تظهر شائعات مثل أن السد العالي سيحجب الطمي ويؤثر على الزراعة، أو أن حفر قناة السويس أيام الخديوي إسماعيل كفر، حتى أن المهندس الفرنسي ديليسيبس بنى مسجدا ليطمئن الناس.

وزارة الثقافة قوية

وأشار إلى أن وزارة الثقافة ليست كما يظن البعض، بل هي وزارة قوية ومؤثرة، وتعطي تحركاتها مؤشرات مهمة للعالم، مبينًا أنه في معرض الكتاب يناير 2013، كانت هناك ندوة سيحضرها محمد مرسي، وقبل الندوة طلب شخص من موظفات الوزارة الخروج من القاعة لأن "مرسي لا يحب أن يرى نساء بدون حجاب".

وأوضح أن الوزير دائما يتعرض لانتقاد والهجوم، لكن وقت الإخوان كانوا دائما يهاجمونني من الخارج في فترة توليتي وزارة الثقافة حتى أستقيل، لأنهم يعرفون دلالة استقالة وزير الثقافة، ولكني كنت أرفض دائما، جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز".