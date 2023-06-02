القسم الثاني..الاعلاميين ينسحب أمام الترسانة بعد 13 دقيقة

انسحب فريق الكرة الأول بنادى الاعلاميين من مباراته أمام نظيره الترسانة، التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة دوري القسم الثاني.

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وشهدت مباراة الترسانة ونظيره الإعلاميين بمجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية النهاية بعد 13 دقيقة فقط من بدايتها نظرا لبدء الأخير اللقاء بـ 8 لاعبين فقط.



وعقب تسجيل الترسانة لهدفين سقط لاعبا تلو الآخر من المنافس وتوقفت المباراة وأعلن الحكم نهايتها بفوز الترسانة 2-0.

وعلى الجانب الأخر، شهدت مباراة كهرباء الاسماعيلية والعبور تأخر وصول الحكم المساعد الثاني وتم الاستعانة بالحكم الرابع عمر طلبه للقيام بدور الحكم المساعد وتم استعداء علاء زنجا حكم من منطقة الاسماعيلية للقيام بدور الحكم الرابع وانتهت منذ قليل الشوط الأول من الجولة الـ 28 بالبطولة.

وجاءت النتائج كالتالي:

النصر ـ القناة 0 ـ 0

السكة ـ الإنتاج 0 ـ 2

السويس ـ زد 0 ـ 1

الاتصالات ـ المستقبل 0 ـ 0

الكهرباء ـ العبور 0 ـ 0

بتروجيت ـ الدخان 1 ـ 0