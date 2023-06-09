إعادة فتح موانى السويس والزيتيات وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الاحمر

اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر اعادة فتح موانى السويس والزيتيات بمحافظة السويس بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية .

يقوم مديري الموانى بالمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر قد اعلنت إغلاق موانى السويس والزيتيات بمحافظة السويس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء امس نظرا لسوء الاحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح ٣٥ عقدة غربية وارتفاع الامواج ما بين ٣-٤ متر وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الانشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .