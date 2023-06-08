إيسترن كومباني يرفع شعار الفوز والبقاء أمام الكهرباء غدًا.. والجهاز يختار 22 لاعبًا

اختار أشرف ريان المدير الفني لنادي إيسترن كومباني 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق صباح اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة إستعدادا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية.

وتقام المباراة غدًا الجمعة في الخامسة مساءً بستاد إيسترن كومباني الرياضي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون في مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى :

سعيد فتحي

أسامة ماهر

الدفاع:

محمد علاء - أحمد عصام - عمرو زعفان - مصطفى إبراهيم - محمد جمعة - علي العربي - عبد الستار أحمد- الحسيني طه.

خط الوسط:

أحمد طارق - أحمد الأعصر- أسامة كاچو - محمد سيد - أحمد سعد بلحة - عبدالله محمد قنبلة.

الهجوم:

إسماعيل أشرف - حسن يحيى - حسام عبدالواحد - عبدالخالق عبد الرحمن - محمد عادل القرش - محمد السيد شيكا.

وكان فريق إيسترن قد خسر " الجمعة" الماضي أمام بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف وتوقف رصيده عنده 27 نقطة في المركز الثالث عشر .

ويحتاج الفريق للفوز غدا للابتعاد عن دائرة الهبوط والدخول في المنطقة الدافئة خاصة أنه لقاء بـ 6 نقاط نظرًا لموقف الفريقين الصعب إذ يأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الرابع عشر بـ26 نقطة بينما إيسترن الثالث عشر بـ27 نقطة، ويحاول الأخير استغلال ملعبه وجمهوره لانعاش فرصة البقاء بالقسم الثاني.

ويتصدر زد المجموعة الثانية برصيد 59 نقطة، والثاني السكة 51 ،ودجلة الثالث 51 ،والرابع القناة 50 ،والخامس بتروجت 48 ،والسادس الاتصالات 45 ،والسابع العبور 45، والثامن الترسانة 44 ،والتاسع منتخب السويس 40، والعاشر بورتو 37 ،والحادي عشر الانتاج الحربي 32 ،والثاني عشر المستقبل 27 والثالث عشر إيسترن كومباني 27 ،والرابع عشر الكهرباء 26 والخامس عشر النصر 23 والسادس عشر والأخير الإعلاميين 10 نقاط.