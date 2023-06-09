مدرب سبورتنج: ندعم تصدير الناشئين للدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج السكندري، لبطولة الدورى الممتاز "ب"، بخوض عدة لقاءات قوية، ومباريات ودية، قبل دخول الفريق معسكر مغلق إستعداداً للمسابقة المصرية لموسم 23/2024.

اقرأ أيضًا..



تصريجات عصام أحمد مدرب سبورتنج السكندري

من جانبه، قال عصام احمد، المدير الاداري بالجهاز الفني لسبورتنج ، ان الفريق خاض مباريات مع أندية عدة، وعلى أرضيات ملاعب متعددة، لكسب مزيد من الخبرات والكفاءة، في المواجهات المختلفة، مشيراً إلى لقاءات سبورتنج ضد زد واسوان، وجاري الاعداد للتنسيق مع فرق أخرى.



وأضاف: "عصام" ان الفريق خاض لقاءات على ملاعب: راديسون بلو، والأكاديمية العربية، فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها سبورتنج استعداداً لدورى الممتاز ب.



وأكد عصام احمد، انه يعكف على وضع خطة لتطوير الفريق، مشيراً إلى ان الهدف الأسمى هو المنافسة على التأهل للدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.



وواصل حديثه، قائلاً ان الخطة تعتمد على تطوير قطاع الناشئين في النادي، وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة للنادي، فنياً واستثمارياً، لافتاً إلى ان قطاع الناشئين يكتز بالمواهب الشابه الصاعدة، متمنياً لهم كامل التوفيق والنجاح في مستقبل الكرة المصرية.



وأتم عصام احمد، المدير الاداري بالجهاز الفني لسبورتنج، حديثه قائلاً: "قطاع الناشئين في سبورتنج، يضم أفضل اللاعبين الصاعدين، مع الاعتماد عليهم في الفريق الأول، واستثمارهم في بيعهم لكبار الأندية، سواء المصرية أو العربية، بمبالغ مالية كبيرة"، مضيفاً ان سبورتنج اعتاد أن يخرج لاعبوه من قطاع الناشئين إلى الأندية الأخرى.



ويختتم فريق سبورتنج، الموسم الحالي، بمواجهة نظيره أبو قير للأسمدة، ضمن جولات الأسبوع رقم 30، بالمجموعة الثالثة بحري، في إطار منافسات الدوري المصري الدرجة الثانية 2022/2023.

قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني عن الجولة 28

وقررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة مجدي الشيخ اشرف عامر حسين عضو مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية على نادي السكة الحديد قيمتها 20000 عشرون ألف جنيه وذلك لما بدر من لاعبي السكة الحديد تجاه لاعبي فريق الانتاج الحربي عقب نهاية المباراة.

وكان نادي الإنتاج الحربي قد تغلب على نادي السكة الحديد بثلاثية مقابل هدفين في الجولة 28 بدوري القسم الثاني المجموعة. الثانية.

غرامة مالية

كنا قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على نادي الانتاج الحربي قيمتها 20000عشرون ألف جنيه وذلك لما بدر من لاعبي نادي الانتاج تجاه لاعبي نادي السكة الحديد عقب نهاية المباراة.

وفي المجموعة الثالثة قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على نادي بروكسي قيمتها 20000 عشرون ألف جنيه وذلك لتأخر بداية الشوط الأول لتواجده رئيس نادي بروكسي داخل الملعب بالرغم من إيقافه.

وتفرر أيضا منع السيد رئيس نادي بروكسي للتواجد في مباراة الأوليمبي والمحدد لها يوم الاربعاء الموافق 7 يونيه سواء بالمدرجات أو داخل الملعب وفي حالة تواجده سيتم عدم بدء المباراة.

كما قررت اللجنة ايقاف محمد عطية مدرب عام نادي أبوقير للأسمدة مباراتين وغرامة مالية عليه قيمتها 4000 جنيه وذلك لتواجده داخل الملعب بالرغم من إيقافه.

وتربع بلدية المحلة على قمة المجموعة الثالثة برصيد 52 نقطة بتغلبه على المجد بهدف وحيد في الجولة 28 وكان نادي طنطا لد تغلب على ابوقير للأسمدة بثلاثية دون رد في الجولة 28 بالدوري.

وفاز نبروه على المصرى بالسلوم بأربعة أهداف دون رد وفاز دكرنس على الحمام بهدفين وفاز كفرالشيخ على بايونيرز بهدف وفاز المنصورة على الهلال بهدف وتعادل سبورتنج مع الاولمبيى سلبيا وفاز بروكسي على جمهورية شبين بهدفين دون رد وفاز بترول اسيوط على الفيوم بهدف .