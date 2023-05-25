رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي الجديد

استعدادا لافتتاحها كلياً

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اجتماعاً مع الدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي الجديد؛ لمناقشة الاعتمادات المالية اللازم توافرها لمشروع مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعى لاستكمال آخر الأعمال بالمشروع استعداداً لافتتاحه كلياً.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حلمي الحفناوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور دويب صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، وأيمن أحمد شحاتة مدير عام الإدارة الاستراتيجية، ومحمد يونس مدير عام إدارة الاحتياجات.

وقال الدكتور أحمد المنشاوى، إن الاجتماع تضمن مناقشة المقترحات المقدمة بشأن توفير الاعتمادات والمخصصات المالية اللازم توافرها؛ وذلك استكمالا لآخر الأعمال بمستشفى الإصابات والطوارئ، والوقوف على اَخر تطورات ومراحل التنفيذ، وإنجاز الأعمال المتبقية فى الوقت الزمني المحدد لها.

ولفت رئيس جامعة أسيوط، إلى أن مستشفى الإصابات يعد أول مستشفى مُتخصصا في استقبال وعلاج حالات الحوادث والإصابات بمختلف تخصصاتها الجراحية في صعيد مصر، والمقام على مساحة إجمالية قدرها 6500 متر مربع، بطاقة استيعابية إجمالية لتبلغ (560 ) سريرًا، و(27 ) غرفة عمليات، بتكلفة بلغت 871.74 مليون جنيه؛ لتضاف إلى المدينة الطبية المتكاملة التي تمتلكها جامعة أسيوط بمستشفياتها التخصصية، والتى تخدم ملايين المترددين عليها من محافظات الصعيد.