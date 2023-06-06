موعد مباراة إياب نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد

في مواجهة مرتقبة جماهيريًا، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي في تمام التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل 11 من الشهر الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.



وحقق الأهلي فوزًا بثنائية مقابل هدف على الفريق المغربي، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أول أمس على ملعب ستاد القاهرة الدولي ذهابًا، وحملت الأهداف توقع كل من بيرسي تاو الذي سجل في الوقت البديل من زمن مجريات الشوط الأول ومحمود عبدالمنعم كهربا في شوط اللقاء الثاني.

حسام غالي رئيسًا للبعثة ..

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن اليوم الثلاثاء تكليف حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب بعد غدٍ الخميس؛ استعدادًا لمواجهة فريق الوداد يوم الأحد المقبل، في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال.

ويعمل حسام غالي حاليًا على الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين وتنسيق كافة الإجراءات المتعلقة بالسفر..

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة على متن طائرة خاصة وتعود في اليوم التالي للمباراة الإثنين المقبل، في الوقت الذي يرافق فيه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الفريق خلال فترة وجوده بدولة المغرب.



وحسم الأهلي تأهله إلى نهائي المسابقة القارية بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية من دون رد ذهابًا في نصف النهائي، والفوز أيضًا إيابًا بهدف نظيف عبر اللاعب حسين الشحات.

بينما جاء تأهل الفريق المغربي عقب التعادل السلبي أمام الوداد على مركب محمد الخامس ذهابًا، ثم التعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما بجنوب أفريقيا إيابًا.



ويخوض الأهلي نهائي البطولة باعتباره الفريق صاحب عدد التتويجات الأكبر في البطولة بعد حصوله عليها في عشر مناسبات، بينما نجح الوداد في خطف لقبين سابقين على حساب الأهلي بعد نهائي بطولة عام 2017، كذلك عقب نهائي البطولة القارية العام الماضي.