الكاف يدرس معاقبة الأهلي بسبب الجماهير

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" معاقبة الأهلي بسبب الأحداث التي جرت عقب نهاية مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وشهدت نهاية مواجهة الأهلي والوداد المغربي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا قيام الجماهير الحمراء بإلقاء زجاجات المياه على لاعبي الوداد المغربي.

الأهلي مهدد بالعقوبة

كشف موقع "le360 سبور" المغربي، أن الأهلي مهدد بفرض عقوبة مغلظة من قبل الاتحاد الإفريقي، بعد الملاحظات التي قام مراقب المباراة بتسجيلها في تقريره لهذه المواجهة.

وأوضح أن مراقب المباراة قام بتسجيل ما حدث من جماهير الأهلي تجاه لاعبي الوداد المغربي من رشق اللاعبين بزجاجات المياه.

باملاك تيسيما يدير نهائي الأبطال

قام الكاف بإسناد مهمة إدارة إياب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد المغربي للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، والمقرر لها الحادي عشر من الشهر الجاري.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد، بفوز الأحمر المصري بنتيجة 2/1، والتي شهدها ملعب القاهرة الدولي بالأمس.

الأهلي يفوز على الوداد في مباراة مثيرة

تقدم الأهلي على نظيره الوداد المغربي بهدف مع نهاية الشوط الأول عن طريق النجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

بينما ضاعف زميله محمود عبد المنعم "كهربا" بالهدف الثاني في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني.

واستقبل الأهلي هدف بعدما استطاع اللاعب سيف الدين بوهرة تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 2/1.

الأهلي تحت صافرة تيسيما

استطاع الإثيوبي بأملاك تيسيما قيادة 10 مواجهات لـ الأهلي في جميع البطولات، حيث نجح المارد الأحمر في الفوز بـ 4 مواجهات، وخسر مثلهما، وتعادل في مباراتين.

نج المارد الأحمر في تحقيق الانتصار تحت قيادة الحكم الإثيوبي تيسيما على نظيره الإفريقي التونسي بنتيجة 2/1، في ذهاب دور الـ 16 من الكونفدرالية الإفريقية لعام 2015.

وقاد تيسيما موقعة الأهلي أمام الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا في بطولة 2017، حيث انتهت التعادل الايجابي 1/1، ليفقد الفريق الأهلاوي اللقب لصالح وداد الأمة.

بينما تعرض المارد الأحمر للخسارة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف تحت قيادة تيسيما، ضمن منافسات دور المجموعات من نسخة دوري الأبطال الماضية.

وخسر الأهلى أيضًا من الترجى التونسى، بنتيجة 3/0، فى إياب نهائى دورى الأبطال في نسخة 2018.