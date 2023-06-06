أسامة حسني: فرصة الأهلي كبيرة في حصد اللقب الإفريقي

أكد أسامة حسني، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تخطى مراحل صعبة للغاية خلال دوري أبطال إفريقيا، مشددًا على قدرة المارد الأحمر على تحقيق الفوز في كازابلانكا، أو الخروج بالتعادل من أجل تحقيق اللقب.

وقال مهاجم الأهلي السابق في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الأهلي لديه فرص كبيرة في التتويج باللقب، والفريق يمتلك جهاز فني ولاعبين جيدين، ولكن ما يقلقني دائمًا هو حالة اللاعبين في يوم المباريات، ولكن الأهلي تخطى مراحل صعبة للغاية".

وأضاف: "لا يجب أن نضع مبررات للاعبين، سواء حكام أو جماهير مغربية أو غيره، علينا فقط أن نلفت الأنتباه لبعض الأمور، وبالأمس الحكم الشلماني ظلم الأهلي بشكل واضح، سواء في عدم احتساب ركلة جزاء لحسين الشحات واضحة بنسبة مليون%، أو طرد يحيى عطية الله، والحكم الليبي لم يكن يليق بالنهائي الإفريقي".

اسامة حسني: الأهلي حقق الكثير من المكاسب في مباراة الوداد

وزاد: "الأمر المضحك، هو عدم طرد مدافع الوداد المغربي، الكرة كانت انفراد واضح وصريح، وباتفاق الجميع وقع ظلم واضح ضد النادي الأهلي، وهناك رسالة اتمنى توصل للاعبين عليهم الذهاب للمغرب فقط من أجل تحقيق اللقب، وسبق وحققنا نتائج ايجابية في لقاءات الاياب بالنهائي".

وتابع: "هناك إيجابيات كثيرة، منها عدم حصول مروان عطية أو حمدي فتحي على بطاقات صفراء، وجاهزيتهم للمواجهة المقبلة، بالإضافة إلى الحالة الرائعة التي ظهر عليها الحارس مصطفى شوبير".

وأتم: "أتمنى أن يقدم الأهلي مباراة جيدة ويتوج باللقب في المغرب".

ومن جهته أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي كان الأفضل في لقاء الذهاب أمام الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه يثق تمامًا في قدرات لاعبي الفريق الأحمر في لقاء الإياب.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "أرفض نغمة الجماهير الأهلاوية بمحاولات تصدير الإحباط للاعبين، ولذلك محمود الخطيب رئيس النادي كان حريص على دعم اللاعبين وأكد لهم أن الشوط الأول انتهى 2-1 ولازال هناك شوطًا ثانيًا في المغرب".

وأضاف: "يجب أن يُدرك جميع اللاعبين أهمية التتويج باللقب القاري، من أجل صناعة مجد شخصي لهم ولناديهم، والمباراة القادمة هي الخطوة الأخيرة من أجل حصد البطولة".

وزاد: "لا يوجد فريق واحد استطاع أن يصل إلى كل هذه النهائيات القارية سوى النادي الأهلي، الذي كان طرفًا في معظم المباريات الختامية للبطولات القارية خلال السنوات الماضية، وهو ما يدل على الاستقرار الفني والإداري والمالي داخل القلعة الحمراء".

وأكمل: "لابد أن نحافظ على النجاح العظيم وندعم النادي الأحمر ونسانده بقوة، أقول لجمهور الأهلي إن شاء الله ومع كامل التقدير للوداد، الأهلي سيتوج بدوري أبطال إفريقيا".