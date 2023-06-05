4 سيناريوهات تمنح الأهلي لقب أبطال أفريقيا في مباراة الإياب

يعيش جمهور النادي الأهلي في حالة قلق بعد إنتهاء مباراة ذهاب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، والتي إنتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع.

ورغم فوز الأهلي بهدفين إلا أن هدف الوداد الوحيد، وضع جماهير الأهلي في حالة قلق، خاصة أن مباراة الإياب ستقام في المغرب وسط حضور جماهيري كبير.

4 سيناريوهات تمنح الأهلي النجمة الـ11 أمام الوداد المغربي

ولكن بالنظر إلي نتيجة المباراة بواقعية، فالأهلي يمتلك عدة سيناريوهات لتخطي عقبة الوداد، وحصد اللقب الـ11 في تاريخه.

ونعرض سيناريوهات تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

السيناريو الأول: الفوز بأى نتيجة يضمن تتويج الأهلى باللقب على حساب الوداد المغربى

السيناريو الثانى: التعادل بأى نتيجة يضمن تتويج الأهلى باللقب القاري

السيناريو الثالث: خسارة الأهلى من الوداد بهدفين مقابل هدف يعنى لجوء الفريقين لركلات الترجيح.

السيناريو الرابع: خسارة الأهلي من الوداد بفارق هدف وحيد مع تسجيل الأهلي هدفان أو أكثر أي الخسارة 3-2 أو 4-3 وهكذا.. يعنى تتويج الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والوداد المرتقبة في إياب نهائي أبطال أفريقيا

من المقرر أن يستضيف فريق الوداد المغربي نظيره نادي الأهلي على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء المغربية بتمام التاسعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر يونيو الجاري.

مشوار التأهل للأهلي والوداد

حسم الأهلي تأهله إلى نهائي المسابقة القارية بعد تفوقه على نظيره الترجي الرياضي التونسي بالفوز في رادس بثلاثية من دون رد والانتصار في القاهرة أيضًا بهدف نظيف، بينما تأهل الفريق المغربي عقب التعادل السلبي أمام صن داونز خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس في ذهاب الدور ذاته قبل أن يقتنص تعادلًا ثمينًا في مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية بثنائية لكل فريق.

في سياق متصل كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن القلعة الحمراء لم تتقدم بأي شكاوى رسمية ضد الحكم الليبي معتز إبراهيم الذي أدار مباراة الذهاب ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر إن الأهلي لم يفكر في مسألة شكوى الحكم رغم اعتراض الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر على بعض القرارات التحكيمية المؤثرة في اللقاء.