محمود أبو الدهب: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام الوداد

أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق أن فريق الأهلي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في مباراة الوداد المغربي لصالح حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر .

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج البريمو على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن "حسين الشحات" لاعب فريق الأهلي استحق ركلة جزاء أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في مباراة اليوم ".

وتابع أبو الدهب:" فريق الوداد المغربي "غير مُقلق" والأهلي قادر على الفوز في المغرب والتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا ".

أشرف قاسم: الأهلي افضل من الوداد

من جانبه أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، إن فوز الأهلي على الوداد المغربي جيد جدا، مشيرا إلى أن الأحمر أفضل من الوداد المغربي داخل الملعب وقادر على الانتصار في مباراة الإياب.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم المذاع على شاشة قناة الحياة: قلق الأهلي وجماهيره من نتيجة مباراة الذهاب أمر ايجابي، وسيجعل اللاعبين أكثر مسئولية في المغرب.

تابع: ثبات مصطفى شوبير من أبرز مكاسب الأهلي في الذهاب ضد الوداد.

رضا البلتاجي يعلق على أداء حكم مباراة الاهلي والوداد

أكد رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق أن التصوير التليفزيوني خلال مباراة الأهلي والوداد المغربي لم يحسم وجود ركلة جزاء لصالح حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر.

وقال رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق عبر برنامج البريمو على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق :" التصوير التليفزيوني لم يحسم وجود ركلة جزاء لـ"الشحات" أمام الوداد المغربي وكان يجب إعادة اللقطة أكثر من مرة ".

وأضاف:"قرارات الحكم لم تكن مؤثرة في مباراة الأهلي والوداد المغربي ولم تؤثر على سير المباراة ".

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم نهائي إفريقيا

أثنى محمد بركات نجم الأهلي السابق على حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بعد مستواه الفني خلال مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسين الشحات كان نجم من نجوم المباراة، وكان بيعمل كل حاجة في الكورة انهاردة".

وأضاف: "الوداد من الفرق الكبيرة اللي بتعرف تتعامل بشكل رائع في المباريات خارج أرضها". وواصل: "الحكم معتز إبراهيم مع احترامي الماتش كان كبير عليه".

واختتم: "قولنا إنه من الحكام اللي طالعين بشكل جيد ولكن الماتش انهاردة كان كبير عليه".