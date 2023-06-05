ناصر عباس: الشلماني ظهر بشكل مهزوز في مباراة الأهلي والوداد

أكد ناصر عباس الحكم الدولي السابق، أن معتز الشلماني حكم لقاء الأهلي ضد الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، لم يمتلك الشخصية التحكيمية لإدارة المواجهة الصعبة في النهائي القاري، مؤكدا أن المباراة كانت تحتاج لحكم من أصحاب الخبرات الكبيرة، لأن المباراة كانت أكبر من إمكانياته.

وقال عباس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المباراة كانت أكبر من مستوى الحكم الليبي، ولأول مرة أشاهد حكم كان يعطل اللعب، وكان هناك اعتراضات متكررة من لاعبي الفريقين ضده".

وأضاف: "الحكم أخطأ أيضا في لقاء الأهلي والرجاء المغربي، في دور الثمانية، عندما تجاهل ركلة جزاء واضحة لمحمود كهربا".

وواصل: "في الدقيقة السابعة كان هناك حالة جدلية، وحسين الشحات لم يرتكب أي خطأ ضد مدافع الوداد المغربي، والذي ارتكب خطأ بإهمال ضد لاعب النادي الأهلي، وهذه الحالة تستحق ركلة جزاء واضحة للفريق الأحمر، أرى أن هناك مخالفة واضحة تم تجاهلها".

وزاد: "الكرة الوحيدة التي تدخل فيها الـVar كان في عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي بعد لمسة يد، وهو دليل فقدان الشلماني للتركيز التام، وقرار تقنية الفيديو كان صحيحًا".

وأشار إلى أن تصوير المباراة كان سيئا للغاية، وكان من الصعب الحكم على ضربة جزاء حسين الشحات الثانية بعدما سقط في منطقة الجزاء، مؤكدا أن الحكم تجاهل اللعبة تمامًا.

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وتابع عباس: "لمسة يد يحيى عطية الله لاعب الوداد المغربي، كانت تستحق إشهار البطاقة الحمراء من جانب الحكم، لكنه اكتفى بإشهار بطاقة صفراء فقط، وكنت مستغرب من قرار معتز الشلماني".

وأكد ناصر عباس، أن كرة علي معلول مع مهاجم الوداد كانت مخالفة لصالح الأهلي لأن المهاجم قفز على الخصم في البداية.

وأتم: "قرارات الحكم أثرت في نتيجة المباراة، كان عنده أخطاء كثيرة ويستحق تقييم 7.5 كان عندهم تمركز خاطئ وقرارات كثيرة لم تكن صحيحة، وكان موجود على الفار هيثم قيراط والذي كان جيدًا في لقاء الوداد وصن داونز ووراء طرد لاعب من الفريق الجنوب افريقي".