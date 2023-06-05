الخطيب يهنئ تنس طاولة الأهلي على حصد لقب الدوري

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة إلى فريقي «الرجال والسيدات» في لعبة تنس الطاولة بعد فوزهم ببطولة الدوري.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون واللاعبات على مدار الموسم، وتحقيق الانتصارات التي تليق بالأهلي، وتصدره الترتيب بشكل يعكس تكاتف وتعاون منظومة العمل بالكامل. وأشار رئيس النادي إلى ثقته في الأجهزة الفنية واللاعبين واللاعبات وإصرارهم على استمرار مسيرة الانتصارات خلال المرحلة القادمة، بما يسعد جماهير الأهلي ومحبيه.

وأكد رئيس النادي على أن التفوق الواضح لتنس الطاولة الأهلاوية يحمل كل عناصر المنظومة مسئولية مضاعفة الجهد والتركيز، للحفاظ على المكانة التي يتبوؤها النادي في اللعبة على كافة المستويات.

الأهلي يبدأ الاستعداد لإياب نهائي دوري الأبطال

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة العودة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام يوم 11 يونيو الجاري على المركب الرياضي محمد الخامس.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الوداد.

واكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام الفريق المغربي بتدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات قوية اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة.

وخاض خماسي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشارك محمد الضاوي في التدريبات اليوم بعد انتهاء مهمته مع منتخب تونس للشباب.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يكشف حقيقة شكوى حكم مباراة الوداد

على جانب آخر أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن القلعة الحمراء لم تتقدم بأي شكاوى رسمية ضد الحكم الليبي معتز إبراهيم الذي أدار مباراة الذهاب ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر إن الأهلي لم يفكر في مسألة شكوى الحكم رغم اعتراض الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر على بعض القرارات التحكيمية المؤثرة في اللقاء.

وأشار إلى أن الأهلي لديه حالة من التركيز داخل المستطيل الأخضر وعدم تشتيت لاعبيه بأمور خارج الملعب.

وفي مواجهه مرتقبة جماهيريا يستضيف فريق الوداد المغربي نظيره الاهلي على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء المغربية عند التاسعه مساء يوم الاحد المقبل الموافق 11 من شهر يونيو الجاري.

كانت مواجهة الذهاب والتي اقيمت مساء امس على ملعب ستاد القاهره الدولي قد انتهت بتفوق الأحمر بثنائية مقابل هدف ووقع على أهداف الأهلي خلال المباراة كل من ببرسي تاو في الوقت البديل من زمن الشوط الاول ومحمود عبد المنعم الكهرباء مع بداية مجريات الشوط الثاني قبل ان ينجح الفريق المغربي في تقليص الفارق عند الدقائق الاخيرة من زمن المباراة.