رئيس مياه القناة: أنجزنا 85 % من أعمال مشروع تغذية مدينة اللقاحات

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، عن انجاز 85 % من أعمال مشروع تغذية مدينة اللقاحات والأمصال بمياه الشرب، وتم الانتهاء من إنشاء عدية دفع موجه علي ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبوصوير بطول 300 متراً، كما تم الانتهاء من أنشاء عدية دفع موجه علي ترعة الكيلو 5 طريق الإسماعيلية القاهرة بطول 150 متراً، وجار تنفيذ عدية دفع موجه أمام مدينة اللقاحات بطول 300 متراً.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتابع وبصفه مستمرة ميدانيا جميع الأعمال بمشروع تغذية مدينة اللقاحات والأمصال بمياه الشرب والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتم الانتهاء من 85 % من مد الشبكات، والذي يبلغ طوله 18 كم من محطة مياه المستقبل لتغذية المدينة بمياه الشرب بالتنسيق مع كافة المرافق الأخرى الغاز الطبيعى، والكهرباء، والاتصالات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال، مضيفا علي المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال، وفقا للتوقيتات المحددة تمهيدًا للافتتاح الرسمي للمشروع باعتباره من أهم المشروعات القومية على أرض محافظة الإسماعيلية.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تعاملينا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب خلال لـ 24 ساعة الماضية، حيث انتقل فنيو وعمال الشركة إليها فورا وتم إصلاحها في مدة زمنية وجيزة، منها إصلاح كسر مفاجئ في خط 12 بوصة بمنطقة حمود موسي دائرة ابوصوير، وخط 600 مم بالقنطرة غرب، وخط 6 بوصة بمنطقة الكيلو 2 عزبة عبد الرحيم، وخط 300 مم بالتل الكبير، وخط 6 بوصه امام عمارة 45 بمدينة المستقبل.