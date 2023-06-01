موعد مباراة الزمالك و الاتحاد  في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الفارس الأبيض ، لمعرفة موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المرتقبة على ستاد القاهرة الدولى مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ30 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والإتحاد قبل المباراة

يدخل فريق الزمالك لقاء الاتحاد السكندري محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة لعب 29 مباراة حتي الآن فاز في 14 مباراة تعادل في ثمان مباريات وخسر في 7 مباريات ،فيما الاتحاد السكندري يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، لعب 28 مباراة فاز في أربع مباريات وخسر 12 مباراة ويمتلك الاتحاد 40 نقطة ويرغب الاتحاد دخول المربع الذهبي خلال الفترة المقبلة .

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الاتحاد في الدوري المصري الممتاز

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: خالد صبحي - عمار حمدي - محمد صالح - مصطفى إبراهيم

خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - محمود عبدالعزيز - ميسي

خط الهجوم: أوستن أموتو.

وعلى الجانب الأخر، انتشر في الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بعودة النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الجزيره الإماراتي، وعودته لنادي الزمالك في الموسم المقبل بعد فسخ تعاقده مع الفريق الإماراتي في يونيو المقبل.

انتقل اشرف بن شرقي للجزيره الإماراتي في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك، ولم يقدم اللاعب مستوى جيد في الموسم المنتهي مع الفريق الإماراتي، حتى طالب البعض برحيله عن صفوف الفريق بعد تجربه قصيره.

موعد مباراة الزمالك و الاتحاد في الدورى المصرى

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء الاثنين في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9 مساء بتوقيت الإمارات .