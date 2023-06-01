جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

ترصد لكم بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث تقام مواجهتان لحساب الجولة 30، تجمع الأولي بين حرس الحدود وأسوان والثانية بين إنبي وغزل المحلة.

حرس الحدود ضد أسوان :

يستعد فريق حرس الحدود لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد أسوان والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستاد حرس الحدود (المكس) ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي، وستذاع المواجهة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث الدوري.

يذكر أن مباراة الذهاب في الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما على ملعب استاد أسوان والتي أقيمت لحساب الجولة 13.

إنبي ضد عزل المحلة :

يحل فريق غزل المحلة ضيفًا على إنبي في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب استاد بتروسبورت استكمالا لمواجهات الأسبوع الـ30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 10:30 بتوقيت أبو ظبي، كما ستنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث الدوري.

يذكر أن مباراة الذهاب في الدور الأول انتهت بفوز زعيم الفلاحين بهدف دون رد على ملعب استاد غزل المحلة، والتي أقيمت لحساب الأسبوع الـ13.