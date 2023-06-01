الخطيب يفتتح فرع الأهلي الرابع في منطقة التجمع الخامس اليوم

يفتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في السادسة مساء اليوم الخميس الفرع الرابع للقلعة الحمراء في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة لينضم لقائمة فروع النادي بداية من المقر الرئيسي بالجزيرة والمقر الثاني بمدينة نصر بجانب الفرع الثالث في الشيخ زايد.

ووجهت إدارة الأهلي الدعوة للعديد من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة وبعض الوزراء لحضور الاحتفالية التي تشهد أيضاً حضور العديد من رموز القلعة الحمراء ونجومها السابقين في مختلف الألعاب بخلاف بعض الفقرات الفنية.

ويقع الفرع الرابع على مساحة 50 فدان في مربع الأندية أمام منطقة اللوتس بالتجمع الخامس ، وتم تسليم الأرض للقلعة الحمراء في عهد المجلس السابق برئاسة محمود طاهر قبل أن يتم تغييرها في عهد المجلس الحالي بناء على دراسة قامت بها الإدارة التنفيذية.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا :

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق 4 يونيو على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة الإياب يوم 11 يونيو في المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال :

وتذاع مباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.