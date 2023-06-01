رضا البلتاجي: هدف الأهلي في سيراميكا كليوباترا صحيح

أكد رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام الأسبق، أنه لابد من تطبيق إجراءات حاسمة على للمسؤولين الذين يحرضون اللاعبين على الانسحاب من المباريات، مضيفاً أن ركلة جزاء المقاولون العرب أمام الإسماعيلي صحيحة، وهدف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.

وأضاف البلتاجي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت ":" واقعة توقفت مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي ل 25 دقيقة ظاهرة تحدث للمرة الثانية في اقل من إسبوعين ،ولابد من وجود قرارات صارمة لعدم تكرارها مرة أخرى ".

وتابع " رغم وجود عقوبات رادعة في مباراة إنبي وفيوتشر، أطالب الحكام بموقف صارم وحازم مع كل من تسبب في إيقاف المباراة وتعطيلها، أن يتسبب أحد الأشخاص في تعطيل المباراة ثم استئنفها في وجود هذا الشخص؟ هذا الكلام لا يصح".

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا :

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق 4 يونيو على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال :

وتذاع مباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.