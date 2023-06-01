وزير الرياضة يُعلن حضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي في نهائي إفريقيا

صبحي : كافة أجهزة الدولة تقف وراء النادي الاهلي في مهمته الوطنية افريقياً

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موافقة الجهات المسئولة بزيادة عدد الجمهور النادي الأهلي إلى 50 ألف مشجع، في مباراته ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، علي إستاد القاهرة الدولي.



أكد وزير الشباب والرياضة عن اجراء عدة اتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية، لزيادة عدد الجماهير، في المباراة المصيرية للنادي الاهلي، مشيراً إلي أن كافة أجهزة الدولة وكافة مؤسساتها تقف وراء النادي الأهلي في مهمته الوطنية بدوري أبطال أفريقيا لتحقيق لقب البطولة، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، و تأكيداً على تفوق الكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

بزيادة عدد الجمهور النادي الأهلي

أشار "صبحي" إلي أن الرياضة المصرية تعيش أزهي عصورها في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بتحقيق أبطال مصر - خلال الآونة الراهنة- للعديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية على صعيد مشاركتهم في البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، مبيناً أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقدم كل الدعم لكافة الاتحادات والأندية المختلفة لمواصلة الإنجازات في شتى البطولات.

ويبحث الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب 10 مرات من قبل كأكثر الأندية الإفريقية تتويجا بلقب الأميرة السمراء.