وزارتا الشباب والري تستكملان حملة (SAVE WATER)

واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ حملة (SAVE WATER) بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، والتي انطلقت من محافظة بورسعيد، والتي سبق وتم تنفيذها في محافظة السويس بحضور 100 مستفيد بمركزي شباب السلام وسليم الحي.

ومن جانبها، أكدت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن هذه الحملة سوف تستمر في جميع محافظات مصر، لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ على المياه، حيث تهدف إلى التوعية بقضية المياه في مصر، ونشر التوعية بأهمية ترشيد المياه وحمايتها من التلوث، والتوعية بالتغيرات المناخية وأثرها في الموارد المائية.