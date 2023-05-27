مواعيد مباريات اليوم السبت و القنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 والقنوات الناقلة فيشهد عدة مواجهات مرتقبة أبرزها لقاء ريال مدريد وأشبيلية في الدوري الاسباني، بجانب مباريات الدوري الايطالى وأهمها فيورنتينا ضد روما، و انتر ميلان أمام أتلانتا والدوري الالماني والدوري السعودي.

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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 27 مايو 2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم في الدوري الاسباني

تنطلق صافرة مباراة أشبيلية أمام ريال مدريد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

لقاء سبيزيا و تورينو الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 .“Startz Play APP”

ساليرنيتانا ونظيره أودينيزي الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 2 و “Startz Play APP”

لقاء فيورنتينا و روما الساعة السابعة بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 . “Startz Play APP”

مباراة انتر ميلان و أتلانتا الساعة العاشرة الا الربع بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميم 1 و “Startz Play APP”.

مباريات اليوم في الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند أمام ماينز الساعة الرابعة و النصف بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1 وتطبيق بي ان سبورتس “TOD APP”

لقاء لايبزج ضد شالكة الساعة الرابعة و النصف بتوقيت القاهرة عبر شاشة تطبيق بي ان سبورتس “TOD APP”

مباراة كولن أمام بايرن ميونخ الساعة الرابعة و النصف بتوقيت القاهرة عبر شاشة تطبيق بي ان سبورتس اتش دي 2 وتطبيق بي ان سبورتس “TOD APP”

ويلعب شتوتجارت مباراة امام هوفنهايم الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة عبر شاشة تطبيق بي ان سبورتس “TOD APP”

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

تقام مباراة ليل ضد نانت الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 7

وتقام مباراة مارسيليا أمام ستاد بريست الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

ويلعب ستراسبورج ضد باريس سان جيرمان الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الشباب ضد التعاون الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1)

الاتفاق ضد النصر الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 5)

ويلعب الفتح ضد ضمك الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 2)

ويخوض الرائد مباراة أمام نظيره الخليج الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 4)

ويتقابل أبها مع الهلال الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 2)

وتقام مباراة الطائي ضد الوحدة الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 3)

الباطن ضد العدالة الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC NEWS HD)

الفيحاء و الاتحاد الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1)

مباريات اليوم في كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي الإماراتي

العين يتقابل مع نظيره الشارقة الساعة السادسة و النصف وخمس دقائق عبر شاشة دبي الرياضية 1 والشارقة الرياضية وأبو ظبي الرياضية 1