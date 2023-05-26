خطوة واحدة تفصل بوروسيا دورتموند على لقب الدوري الألماني

يسدل الستار عن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم في الموسم الحالي، بعد انتهاء مباريات الجولة الأخيرة المقرر إقامتها غدا السبت.

وتشهد قمة جدول الدوري الألماني صراعا بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ لحسم اللقب في الموسم الحالي.

بوروسيا دورتموند يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثانى.

ويحتاج بوروسيا دورتموند لتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة لحسم لقب البوندسليجا دون النظر إلى نتيجة مباراة بايرن ميونيخ، بينما يحتاج الأخير للفوز بجانب خسارة دورتموند من أجل الحفاظ على اللقب.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الألماني بالموسم الحالي في الرابعة والنصف عصر السبت حيث سيواجه بوروسيا دورتموند نظيره ماينز ويحل بايرن ميونخ ضيفا على كولن.

استعادة اللقب

تعود آخر مرة اعتلى فيها بوروسيا دورتموند منصة التتويج لبطولة الدوري الألماني في موسم 2011/12، ومنذ ذلك التاريخ كانت السيطرة لصالح بايرن ميونخ على اللقب، وبات دورتموند أقرب من أي وقت مضى لحسم اللقب إذ يحتاج فقط للفوز دون النظر إلى نتيجة بايرن ميونخ في المباراة التي ستقام في نفس التوقيت.

كانت آمال بوروسيا دورتموند في التتويج بالدوري الألماني شبه ضئيلة للغاية مع استمرار انتصارات بايرن ميونخ إلا أنه لم يلبس حتى تلقى خسارة مفاجئة أمام لايبزيج في الجولة الأخيرة ومنح بوروسيا دورتموند قبلة الحياة والعودة إلى المنافسة على اللقب مرة أخرى.

موقف بيلنجهام

أكد إدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند أن نجم خط وسطه الإنجليزي الشاب جود بيلنجهام قد يلحق بالمباراة الحاسمة أمام ماينز، لافتًا أن اللاعب يؤدي برنامجه التأهيلي على نحو جيد.

وغاب بلينجهام (19 عاماً) عن فوز دورتموند على مضيفه أوجسبورج بثلاثة أهداف دون رد الأسبوع الماضي بسبب ألم في الركبة.