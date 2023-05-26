القسم الثاني..زد يقترب من الصعود للدوري الممتاز

يواصل زد اف سي التربع على قمة المجموعة الثانية بعد مباريات الجولة 27 بدوري القسم الثاني ويقترب زد من حصد بطاقة الصعود للدوري الممتاز.

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وفاز زد اف سي على المصريه للاتصالات بأربعة أهداف مقابل هدف أحرز أهداف زد محمد سمير من ركلة جزاء وأحمد رفعت وتشارليز وفهد ابوالفتوح واحرز هدف الاتصالات محمد بهاء ورفع زد رصيده من النقاط الى 56 نقطة في المركز الأول وتجمد رصبديد الاتصالات عند 42 نقطة في المركز السادس.

فيما خسر السكة الحديد والقناة نقطتين غاليتين في مشوارها نحو الصعود بتعادلهما سلبيا في المباراة التي جمعتهما بالإسماعيلية ويأتي السكة الحديد في المركز الثاني برصيد 51 نقطة ويحتل القناة المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

كما تعادل الانتاج الحربي مع وادي دجلة سلبيا ليبتعد دجلة خطوة عن الصعود حيث يحتل دجلة المركز الثالث برصيد 51 نقطة ويحتل الإنتاج المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.



وفاز بتروجيت عليطى الإعلاميين بهدف دون رد احرز هدف بتروجيت احمد رضا كما اهدر بتروجيت ركلة جزاء في بداية اللقاء .

وفاز العبور علي الشرقية للدخان 1/2 احرز هدفي العبور عبدالرحمن يوسف وسيف شيكا واحرز هدف الدخان محمود عبدالعاطي

وفي مباراة مليئة بالمشاحنات تعادل بورتو السويس مع منتخب السويس 2/2 احرز هدفي منتخب السويس احمد العش ركلة جزاء وانس شندي واحرز لبورتو جون افري وجون افري

وفاز مستقبل وطن على كهرباء الإسماعيلية 1/2 تقدم الكهرباء عن طريق مصطفي صفوت واحرز هدفي المستقبل ادهم هيثم واوشا

وتقام غدا السبت مباراة الترسانة مع النصر

وفي المجموعة الأولي تعامل فريق ديروط مع تليفونات بني سويف 2 /2 احرز هدفي التليفونات عبدالمعطي محمد وعصام عابدين واحرز لديروط عبدالله سلام وأحمد عبدالفضيل.

نتائج الجولة 27 المجموعة الثالثة دوري القسم الثاني



ونجح ابو قير للاسمدة بقيادة ايمن المزين في الوصول لقمة المجموعة وطنطا الذي تصدر القمة الأسبوع الماضي يتراجع للمركز الثالث وبلدية المحلة يتمسك بالوصافة وجمهورية شبين يصعد للمركز الرابع ودكرنس يهبط للمركز الخامس.

وصعد فريق ابوقير للاسمدة لقمة المجموعة بعد الفوز على دكرنس في مباراة صعبة وقوية بين الطرفين تقدم ابوقير بهدف طه إبراهيم من ركلة جزاء ومعتمد محسن واحرز لدكرنس كريم اشرف وبهذه النتيجة رفع ابوقير رصيده من النقاط الي 50 نقطة تربع بهم على القمة وتجمد رصيد دكرنس عند 46 وترجع للمركز الخامس.

وتمكن بلدية المحلة من الفوز على نبروة بثلاثية دون رد احرز أهداف البلدية وحيد محسن ووحيد محسن ومحمد رجب وحافظ البلدية على وصافة المجموعة بوصوله للنقطة 49 بينما تجمد رصيد نبروه عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر

ونجح بايونيرز في الإطاحة بطنطا من قمة المجموعة الثالثة بالتغلب عليه بهدف دون رد احرزه عبدالمنان وشهد اللقاء طرد احمد الشيخ حارس مرمي فريق طنطا وبهذا الفوز رفع بايونيرز رصيده الى 21 نقطة في المركز قبل الأخير بينما تراجع طنطا للمركز الثالث برصيد 48.

اما جمهورية شبين فيسعى بكل قوة لمواصلة المنافسة على الصعود للممتاز بالفوز على المصري بالسلوم بهدف دون رد احرزه محمد باستن ورفع شبين رصيده من النقاط الى 48 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد المصري بالسلوم عند 12 نقطة متزيل جدول المجموعة.

فيما تعادل المنصورة مع المجد السكندري بهدف لمثله تقدم المجد بهدف مراد رجب وتعادل المنصورة عن طريق هاني الطامي من ركلة جزاء وشهد اللقاء طرد ياسر الكناني المدير الفني المنصورة.

وفي مباراة مارثونية تعادل سبورتنج مع بروكسي ثلاثة اهداف لمثلهم احرز لبروكسي نادي حسن ومصطفي الصفتي وأحمد كمال من ركلة جزاء واحرز لسبورتنج طارق السيد وعبدالرحمن السويسي وأحمد علاء.

وفي ديربي مرسى مطروح فاز الهلال خارج ملعبه علي الحمام بهدف احرزه اسامه ربيع .

وتعادل الأوليمبي مع كفر الشيخ بهدف لمثله احرز لكفر الشيخ بلال زكريا وتعادل لالأوليمبي عمر رجب.