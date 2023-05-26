دكرنس يطلب حكام دوليين في مبارياته المقبلة بالقسم الثاني

طالب خضر ابراهيم رئيس نادي دكرنس مسئولي اتحاد الكرة بضرورة تعيين حكام دوليين للمباريات المقبلة بدوري القسم الثاني خاصة المجموعة الثالثة.

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وقال خضر ابراهيم أن المرحلة المقبلة بالدوري مرحلة حساسة للغاية وتشهد مباريات حاسمة للصعود للدوري الممتاز في ظل المنافسة المشتعلة بين أكثر من نادي من المركز الاول إلى الخامس.



دكرنس متمسك بأمل المنافسة على الصعود

واضاف رئيس نادي دكرنس .. الفريق متمسك بأمل الصعود وسنلعب لآخر دقيقة و الهزيمة الأخيرة أمام ابو قير ليست اخر المطاف وابارك لابو قير للأسمدة على الفوز.

وتابع خضر ابراهيم .. كان لدينا اعتراض على بعض قرارات حكم المباراة علاء السيد خاصة وأنه اتسب ركلة جزاء مشكوك في صحتها ثم تلقينا الهدف الثاني في اول خمس دقائق ولكن اللاعبين عملوا اللي عليهم واحرزوا هدفين واهدروا اكثر من

هدف.



دكرنس يحتل المركز الخامس في دوري القسم الثاني

ويحتل دكرنس المركز الخامس في جدوى ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 46 نقطة بفارق أربع نقاط مع ابوقير للأسمدة المتصدر برصيد 50 نقطة.



نتائج الجولة 27 المجموعة الثالثة دوري القسم الثاني



ونجح ابو قير للاسمدة بقيادة ايمن المزين في الوصول لقمة المجموعة وطنطا الذي تصدر القمة الأسبوع الماضي يتراجع للمركز الثالث وبلدية المحلة يتمسك بالوصافة وجمهورية شبين يصعد للمركز الرابع ودكرنس يهبط للمركز الخامس.

وصعد فريق ابوقير للاسمدة لقمة المجموعة بعد الفوز على دكرنس في مباراة صعبة وقوية بين الطرفين تقدم ابوقير بهدف طه إبراهيم من ركلة جزاء ومعتمد محسن واحرز لدكرنس كريم اشرف وبهذه النتيجة رفع ابوقير رصيده من النقاط الي 50 نقطة تربع بهم على القمة وتجمد رصيد دكرنس عند 46 وترجع للمركز الخامس.

وتمكن بلدية المحلة من الفوز على نبروة بثلاثية دون رد احرز أهداف البلدية وحيد محسن ووحيد محسن ومحمد رجب وحافظ البلدية على وصافة المجموعة بوصوله للنقطة 49 بينما تجمد رصيد نبروه عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر

ونجح بايونيرز في الإطاحة بطنطا من قمة المجموعة الثالثة بالتغلب عليه بهدف دون رد احرزه عبدالمنان وشهد اللقاء طرد احمد الشيخ حارس مرمي فريق طنطا وبهذا الفوز رفع بايونيرز رصيده الى 21 نقطة في المركز قبل الأخير بينما تراجع طنطا للمركز الثالث برصيد 48.



اما جمهورية شبين فيسعى بكل قوة لمواصلة المنافسة على الصعود للممتاز بالفوز على المصري بالسلوم بهدف دون رد احرزه محمد باستن ورفع شبين رصيده من النقاط الى 48 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد المصري بالسلوم عند 12 نقطة متزيل جدول المجموعة.

فيما تعادل المنصورة مع المجد السكندري بهدف لمثله تقدم المجد بهدف مراد رجب وتعادل المنصورة عن طريق هاني الطامي من ركلة جزاء وشهد اللقاء طرد ياسر الكناني المدير الفني المنصورة.

وفي مباراة مارثونية تعادل سبورتنج مع بروكسي ثلاثة اهداف لمثلهم احرز لبروكسي نادي حسن ومصطفي الصفتي وأحمد كمال من ركلة جزاء واحرز لسبورتنج طارق السيد وعبدالرحمن السويسي وأحمد علاء.

وفي ديربي مرسى مطروح فاز الهلال خارج ملعبه علي الحمام بهدف احرزه اسامه ربيع .

وتعادل الأوليمبي مع كفر الشيخ بهدف لمثله احرز لكفر الشيخ بلال زكريا وتعادل لالأوليمبي عمر رجب.