الإسماعيلية تواصل أعمالها برفع 8124 طن مخلفات

أكد شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، إذْ قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي ٨١٢٤ طنًا خلال الفترة من ١٩ مايو ٢٠٢٣ وحتى ٢٥ مايو ٢٠٢٣.

في مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ٨٠ طنًا.

أيضًا في قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي ٨٥ طنًا، كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت ٤٣٠ طنًا، كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت ٣٢٠ طنًا.

كذلك في قرية الضبعية تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ٨٠ طنًا، وفي قرية عين غصين تم رفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي تصل لحوالي ١١٠ أطنان، ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية ١١٠٥ أطنان من القمامة والمواد الصلبة، وفي حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي ٨٤٠ طنًا قمامة خلال الأسبوع الماضي.

في حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من ١٢٠٠ طن من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي، وقامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ١١١١ طنًا على مدار الأسبوع الماضي، وفي السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي ٨٥٦ طنًا قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

في مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٥٢٥ طنًّا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها، أما في مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٨٢٠ طنًا من المدينة وتوابعها، وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٥٢٢ طنًا من القمامة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبوعاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى ٥٦٥ طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها، كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى ٥٨٠ من المدينة والقرى وتوابعها.

قد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.