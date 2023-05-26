أحمد نبيل: وصول أبو قير للقمة تطلب مجهود كبير وسط منافسه شرسة

دوري القسم الثاني

أكد كابتن أحمد نبيل مدير الكرة بنادي ابوقير للأسمدة أن الوصول لقمة المجموعة الثالثة بعد الفوز الأخير على طنطا جاء بمجهود كبير مبذول طوال الموسم في ظل منافسة شرسة مع أندية كبيرة في المجموعة وهو ما يعكسه فارق النقاط بين الفرق الخمس الأولى.

اقرأ أيضًا..

وكان ابوقير للأسمدة قد فاز علي دكرنس بثلاثية مقابل هدفين أحرز ثلاثية ابوقير طه ابراهيم ومعتمد حسن وحميدة علي في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 27 بدوري القسم الثاني المجموعة الثالثة واعتلى ابوقير قمة المجموعة برصيد 50 نقطة.

أبو قير للأسمدة

وقال أحمد نبيل أن المشوار مازال طويل وان المباراة المقبلة أمام طنطا سيتوقف عليها شكل المنافسة بنسبة كبيرة مشيرا إلى أن الفريق بقيادة ايمن المزين يستعد بقوة وتركيز لهذا اللقاء الهام وادارة النادي توفر كل متطلبات الفريق خلال هذه المرحلة الهامة.

أحمد نبيل

وابدى احمد نبيل حزنه الشديد للهجوم على أندية الشركات والمؤسسات خلال هذا التوقيت مشددا أن تلك الأندية أضافت الكثير لكرة القدم المصرية وتتمتع بحالة من الاستقرار نتيجة التزامها وانضباطها ومنها أندية شركات حكومية وأندية تابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وقال إن الأندية الشعبية هي أندية كبيرة ولديها تاريخ كبير ولكن عدم وجود قانون للاستثمار الرياضي لتلك الأندية وقف حائلا أمام زيادة مواردها المالية.

نتائج مباريات المجموعة الثالثة بالجولة الـ 27 في القسم الثاني

وفي سياق أخر، نجح ابو قير للاسمدة بقيادة ايمن المزين في الوصول لقمة المجموعة وطنطا الذي تصدر القمة الأسبوع الماضي يتراجع للمركز الثالث وبلدية المحلة يتمسك بالوصافة وجمهورية شبين يصعد للمركز الرابع ودكرنس يهبط للمركز الخامس.

وصعد فريق ابوقير للاسمدة لقمة المجموعة بعد الفوز على دكرنس في مباراة صعبة وقوية بين الطرفين تقدم ابوقير بهدف طه إبراهيم من ركلة جزاء ومعتمد محسن واحرز لدكرنس كريم اشرف وبهذه النتيجة رفع ابوقير رصيده من النقاط الي 50 نقطة تربع بهم على القمة وتجمد رصيد دكرنس عند 46 وترجع للمركز الخامس.

وتمكن بلدية المحلة من الفوز على نبروة بثلاثية دون رد احرز أهداف البلدية وحيد محسن ووحيد محسن ومحمد رجب وحافظ البلدية على وصافة المجموعة بوصوله للنقطة 49 بينما تجمد رصيد نبروه عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر