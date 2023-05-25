الهلال يفاضل بين 4 مدربين لتدريب الفريق

يفاضل الجهاز الإداري لنادي الهلال في الفترة الحالية بين 4 أسماء لاختيار أحدها لتدريب الفريق في الفترة المقبلة، ليكون خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز.



يتولى ايمليانو دياز المهمة الفنية للفريق في الفترة الحالية بشكل مؤقت خلفًا لوالدة الذي انتقل للأرجنتين لمتابعة الحالة الصحية لأسرته بعد حادث المرور الذي تعرضت له قبل أيام.

قررت إدارة الهلال تعيين مدرب جديد لقيادة الفريق في الفترة المقبلة عقب خسارة بطولة دوري روشن بالموسم الحالي 2022-2023، وخسارة دوري أبطال آسيا، وتحقيق لقب الكأس على حساب الوحدة بركلات الترجيح.



الهلال يفاضل بين 4 مدربين



وضعت إدارة الهلال السعودي 4 اسماء أجنبية لاختار أحدها لتولي المهمة الفنية للفريق في الفترة المقبلة، ومن بين الأسماء المطروحة هو المدرب البرازيلي تيتي، والإسباني لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق.



كما تم تحديد البرتغالي كونسيساو والإيطالي لوتشيانو سباليتي، ليكونا ضمن قائمة الرباعي المرشح لتدريب الفريق، خاصة بعد الاستقرار على فكرة عدم بقاء ايمليانو دياز على رأس القيادة الفنية للفريق.

وستشهد الساعات القليلة المقبلة الحسم في موقف المدرب الجديد للزعيم، الإعلان الرسمي من جانب الجهاز الإداري للفريق بعد الاستقرار على كونه مدرب عالمي.