مؤتمر مرتضى منصور.. اوسوريو مستمر مع الزمالك بدعم مجلس الادارة

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في المؤتمر الصحفي الذى تحتضنه الصالة المغطاة بمقر النادي الأبيض الرئيسي في ميت عقبة، معلنا عن عدة قرارات إدارية.

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تصريحات مرتضي منصور في المؤتمر الصحفي بنادى الزمالك

وأكد منصور في تصريحاته:" ان مستجدات شكوى الزمالك المقدمة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن عقوبة الإيقاف الموقعة على محمود عبد المنعم كهربا سنتحدث عنها بكل تفاصيلها وما اسفرت عنه الايام الماضية".

وأكمل:"مؤتمر اليوم هو المؤتمر الأهم في تاريخ نادي الزمالك على مدار تاريخه من لم يأتي من أعضاء مجلس إدارة النادي فاته الكثير".

وأضاف:"اوسوريو مستمر ومجلس الإدارة يدعمه ويسانده هو وجهازه، مشيرا الى ان الأخبار المنتشرة عن التعاقد مع موسيماني أو حسام حسن غير صحيح".

وأوضح:"مع احترامي للجنة الفنية غير مسموح لهم بالحديث مع أي شخص دون العودة إلى مجلس الإدارة، فهى لا تملك الجلوس مع أي شخص دون العودة للمجلس".

ويعقد مجلس إدارة النادي الأبيض الآن اجتماعا بمقر النادي لمناقشة الأمور الإدارية ، قبل أن يتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي المنتظر عقده بعد قليل.



حسام حسن على طاولة الزمالك

وانضم حسام حسن المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي إلى دائرة الترشيحات لقيادة الفريق الأبيض فنيا الفترة المقبل حال رحيل الكولومبي أوسويرو المدير الفني الحالي للأبيض والذي يشهد الزمالك حاليا تحت قيادته الفنية حالة من عدم الاستقرار الفني.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره طلائع الجيش على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل لحساب منافسات الجولة 30 من الدوري الممتاز الذي يحتل فيه الأبيض الترتيب الرابع بجدول المسابقة برصيد 47 نقطة.

وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادى الزمالك تحت قيادة أوسويروز المدير الفنى للفريق ، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غد الجمعة ، على أن يستأنف الأبيض مرانه الجماعي مساء السبت استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الطبي للأبيض برنامجًا تأهيليًا للاعب عقب معاناته من إجهاد تعرض له العضلة الخلفية تسبب في غيابه عن المواجهة السابقة للأبيض أمام الداخلية في مسابقة الدوري.