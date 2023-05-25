رحيل الفنان الكويتي أحمد جوهر بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكويتي أحمد جوهر، وذلك بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 65 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا لجمهوره.

قام أحمد جوهر بإنتاج العديد من المسرحيات والمسلسلات، كما أخرج وكتب عددا من المسلسلات الشهيرة.

اشتهر في فترة التسعينات ممثلا، وأول عمل أنتجه عام 1993 هو مسلسل "طش ورش" ودخل مجال الكتابة والتأليف عام 1998 فى مسلسل طير الخير.

وأصبح يقوم بكتابة أعمالة الفنية، كما أصبح مختصًا بتقديم الأعمال التراثية. وهو ابن عم الفنان شهاب جوهر.

وجه الفنان الكويتي أحمد جوهر، رسالة طمأنينة إلى جمهوره وذلك من خلال ظهور بمقطع فيديو من داخل غرفة العناية المركزة، بعد تحسن حالته الصحية.

أحمد جوهر يوجه رسالة للجمهور من داخل العناية المركزة

وقال الفنان الكويتي أحمد جوهر، : الحمد الله يعطيكم العافية، شكرًا لكل من واحد سأل عني في حالتي الأخيرة، ولكل من أتعب نفسه أو قام بالدعاء لي، سأضعه فوق رأسي، تقديرًا واحترامًا لهذا الاهتمام، حالتي الصحية أصبحت أفضل، أريد الخروج من العناية المركزة قريبًا جدًا.

أحمد جوهر يوجه رسالة للجمهور من داخل العناية المركزة

مي العيدان تكشف سبب تعرض أحمد جوهر لوعكة الصحية الأخيرة

ظهرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، بالفيديو وهي تطالب من الفنان أحمد جوهر الابتعاد عن التدخين بعد الخروج قائلة: التدخين هو السبب في كل ما حدث لك خلال الفترة الأخيرة، وإنه ما زال تحت العناية الطبية في أحد المستشفيات بالكويت، حيث يعاني من تداعيات صحية إثر إصابته بجلطة في القلب.

مي العيدان تكشف سبب تعرض أحمد جوهر لوعكة الصحية الأخيرة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد جوهر

وكان الفنان الكويتي أحمد جوهر، قد تعرض لوعكة صحية تم نقله على إثرها إلى العناية المركزة في المستشفى، كشف على إثرها شقيق جوهر فى تصريحات صحفية عن إصابته بجلطة فى القلب، وحموضة في الدم تسببت فى دخوله غيبوبة.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد جوهر

عائلة الفنان أحمد جوهر تكشف تفاصيل الحالة الصحية له



وكتبت علياء جوهر، ابنة شقيقه عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: عمي أحمد جوهر، فعلًا تعبان وبالعناية ويحتاج للعلاج بالخارج بليز الي يبي يتاكد يكلم أحد من أقاربه الي أهما أحنا وأحنا نشرنا المناشدة لأن وضعة سئ.

عائلة الفنان أحمد جوهر تكشف تفاصيل الحالة الصحية له

السجل المرضي للفنان الكويتي أحمد جوهر قبل مرضه الأخير

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الفنان الكويتي أحمد جوهر لأزمة صحية، حيث عانى من جلطات في القلب سابقا، قبل الوعكة الصحية الأخيرة.