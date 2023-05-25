حسام حسن على طاولة اللجنة الفنية بالزمالك

انضم حسام حسن، المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي، إلى دائرة المرشحين لقيادة الفريق الأبيض المرحلة المقبلة، حال استغناء إدارة النادي الأبيض عن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني الحالي للأبيض، الذي يقدم معه الأبيض حاليًا مستوى فنيًا متواضعًا على صعيدي الأداء والنتائج.





يأتي ذلك في التوقيت الذي ارتبط فيه اسم المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتولي المهمة الفنية لفريق كلوب أمريكا المكسيك خلفًا لسابقه فيرناندو أورتيز.

كان المدرب الكولومبي سبق خلال تصريحات صحفية أن أبدى رغبته في التواجد مع النادي الأبيض لأطول فترة ممكنة، مشيرًا إلى أنه يملك مشروع تطوير مستقبليًا يرغب في تطبيقه مع الزمالك.

الزمالك وطلائع الجيش:

يلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش، مساء يوم الثلاثاء المقبل، لحساب منافسات الجولة 30 بالدوري الممتاز، الذي يحتل فيه الأبيض الترتيب الرابع حاليًا برصيد 47 نقطة.

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الجمعة، على أن يستأنف الأبيض تدريباته الجماعية بعد غدٍ السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لملاقاة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تقسيمة فنية قوية للاعبي الزمالك في المران:

تحت إشراف المدرب الكولومبي، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية على هامش المران الصباحي، اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش القادمة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت التقسيمة الفنية تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية التي تم منحها فنيًا والتدرب عليها استعدادًا للمرحلة المقبلة، في الوقت الذي حرص فيه الكولومبي أوسوريو المدير الفني وكامل أعضاء الجهاز الفني على منح اللاعبين التعليمات بشكل مكثف أثناء الفقرة.

وقام الجهاز الفني للفريق خلال نهاية المران بالإشراف على تقسيمة نهائية بغرض الوقوف بشكل كاملب على الجاهزية الفنية لكل من أحمد فتوح ومحمد عبدالغني وعمر جابر وناصر منسي لاعبو الفريق، بعد انتظامهم بالأمس بالتدريبات بعد تعافيهم من الإصابة.