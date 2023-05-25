بعد قليل.. مرتضى منصور يعقد مؤتمرًا صحفيًّا بالزمالك

يعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعد قليل مؤتمرًا صحفيًّا بالصالة المغطاة بمقر النادي الأبيض الرئيسي في ميت عقبة، للإعلان عن قرارات إدارية عدة، ومستجدات شكوى الزمالك المقدمة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن عقوبة الإيقاف الموقعة على محمود عبدالمنعم كهربا.







يعقد مجلس إدارة النادي الأبيض الآن اجتماعًا بمقر النادي لمناقشة الأمور الإدارية، قبل أن يتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي المنتظر عقده بعد قليل.

حسام حسن على طاولة الزمالك:

انضم حسام حسن المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي إلى دائرة الترشيحات لقيادة الفريق الأبيض فنيًّا الفترة المقبل حال رحيل الكولومبي أوسويرو المدير الفني الحالي للأبيض والذي يشهد الزمالك حاليًّا تحت قيادته الفنية حالة من عدم الاستقرار الفني



يلاقي الزمالك نظيره طلائع الجيش على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل لحساب منافسات الجولة 30 من الدوري الممتاز، الذي يحتل فيه الأبيض الترتيب الرابع بجدول المسابقة برصيد 47 نقطة.



قرر الجهاز الفني للأبيض بقيادة أوسويروز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدٍ الجمعة، على أن يستأنف الأبيض مرانه الجماعي مساء السبت استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري الممتاز.



خاض سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانًا بدنيًّا تأهيليًّا على هامش التدرريبات الجماعية للفريق الأبيض صباح اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وضع الجهاز الطبي للأبيض برنامجًا تأهيليًا للاعب عقب معاناته من إجهاد تعرض له العضلة الخلفية تسبب في غيابه عن المواجهة السابقة للأبيض أمام الداخلية في مسابقة الدوري.

قام سيف جعفر بأداء التدريبات التأهيلية بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال البدنية بالزمالك، عقب خوض الحصة التأهيلية في بداية المران مع اللاعبين بالفريق الأبيض اليوم الخميس.