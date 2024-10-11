خبير عسكري: إسرائيل تتكبد خسائر كبيرة جراء محاولاتها اجتياح لبنان

قال العميد يوسف الجدم، خبير عسكري واستراتيجي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تحقق أهدافها في لبنان رغم كل الدمار والاغتيالات التي نفذتها، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لحرب إسرائيل على لبنان هو تحقيق الأمن لشمال إسرائيل.

وأضاف «الجدم»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيل لم تقدر على الدخول البري إلى لبنان ومازالت تتحمل خسائر يومية على المستوى المادي والبشري، موضحًا أنه حسب النتائج الاحتلال فشل أيضًا في تحقيق أي شيء من أهدافه في غزة ولم يستطع الاحتلال أن يأخذ الأسرى الإسرائيليين مع أنه كان الهدف الأساسي له ولكن يوجد كثير من الأهداف غير المعلنة من قبل حكومة الاحتلال.

وتابع الخبير العسكري والاستراتيجي: «من ضمن الأهداف غير المعلنة للاحتلال تحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للإعمار مرة أخرى وتهجير كافة أهالي القطاع أو القضاء عليهم».