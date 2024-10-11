خبير سياسي: نتنياهو أصبح الرجل الأكثر قوة بإسرائيل بعد الاغتيالات الأخيرة (فيديو)

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن رفض الجنود الإسرائيليين الخدمة المدنية لا يحدث للمرة الأولى لأنهم يعتبرونها ليست ضمن الأهداف الأساسية للحرب، وهم في خلاف مع حكومة الاحتلال ويعتبرون أن قطاع غزة انتهى به الحرب، وأن إسرائيل حققت أهدافها ورئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو صرف النظر عن المحتجزين وفتح ساحة حرب أخرى وهم في غنى عنها.



وأضاف مدير معهد فلسطين للأمن القومي، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك صراعات بالداخل الإسرائيلي على من يريد استمرار الحرب ومن يريد نهايتها ولكن نتنياهو لا يخضع لهؤلاء الجنود والجنرالات مهما كانت طلباتهم ومستمر في سياسته ضمن استراتيجية الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه.

شعبية نتنياهو زادت بشكل كبير في الشارع الإسرائيلي

وتابع مدير معهد فلسطين للأمن القومي: «شعبية نتنياهو زادت بشكل كبير في الشارع بعد اغتيال عدد من قيادات حزب الله وحركة حماس فهو أصبح الآن الرجل الأكثر قوة في إسرائيل بعد هذه العمليات التي قام بها ويعتبر أن هذه الاغتيالات هي نصر سياسي له».

قال بشير عبدالفتاح، الكاتب والباحث السياسي، إن اتفاقية وستفاليا، المنعقدة في عام 1648، أدت إلى إيقاف الحروب الدينية في أوروبا، التي امتدت لمدة ثلاثين عامًا، ونجحت في إرساء المبادئ الحاكمة لبنية الدول القومية والقواعد المنظمة للعلاقات الدولية.

أضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، تبنيا فكرة الدولة الدينية دولة يهودية، لافتًا إلى أنه بعد أكثر من 500 عام على هذه الاتفاقية، التي غيّرت مسار العلاقات الدولية، وجدنا دولة تقدم نفسها على أنها دولة دينية تقوم على أساس ديني، فضلًا عن أنها دولة لأصحاب ديانة وحيدة وهى الديانة اليهودية فقط، مشددًا، على أن نتنياهو يتبنى فكرة الدولة الدينية وإسرائيل لم تتخلَ عن مخطط التوسع.

تابع الكاتب والباحث السياسي: « نشهد في هذه الفترة عزوفًا عن الالتزام بالأسس القانونية للعلاقات الدولية، وبالتالي لا عجب بأن نرى إسرائيل دولة حتى الآن منذ عام 1948 ليس لها حدود ثابتة متعارف عليها»، لافتًا إلى أنها ليس فقط الحدود البرية، وإنما الحدود البحرية، موضحًا أن إسرائيل تعتبر أن كل ثروات المنطقة ملك لها.

