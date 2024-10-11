الصحة تكشف حقيقة انتشار مرض غامض في الجيزة (فيديو)

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة حقيقة انتشار مرض غامض بإحدى قرى مركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن فريق من الطب الوقائي تحرك إلى القرية التي تم ذكرها على أحد وسائل التواصل الاجتماعي وتأكد من عدم وجود أي أمراض أو انتشار لأي وباء.

من يعانون من الأمراض التنفسية تم علاجهم في منازلهم



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن الأمراض المنتشرة حاليا هي الأمراض التنفسية التي تصيب المصريين عادة في مثل هذا التوقيت بسبب تغير الفصول.

وأكد حسام عبد الغفار أنه لم يذهب أي مريض إلى أي مستشفى بسبب ما أشيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حتى الذين يعانون من الأمراض التنفسية تم علاجهم في منازلهم.

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأنشطة الخدمية التي تقدمها المبادرة الرئاسية "بداية" والتى تسخر المحافظة كافة إمكانياتها من أجل تحقيق أهداف المبادرة، والتي تأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامجتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأنشطة الخدمية التي تقدمها المبادرة الرئاسية "بداية" والتى تسخر المحافظة كافة إمكانياتها من أجل تحقيق أهداف المبادرة، والتي تأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامج متنوعة، تستهدف كافة الفئات العمرية منذ الولادة وحتى الكبر، بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠. متنوعة، تستهدف كافة الفئات العمرية منذ الولادة وحتى الكبر، بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

واطلع محافظ الجيزة علي تقارير الأداء في مجال الصحة حيث قامت مديرية الشئون الصحية بتقديم الخدمة الصحية لــ 174 ألف و684 مواطن خلال يومان شملت مبادرات ١٠٠ صحة ،عمليات جراحية ،صرف ادوية، تطعيمات ،خدمات تنظيم اسرة ورعاية حوامل، حضانات ورعاية مبتسرين، جلسات كيماوى ،علاج طبيعى ،اسنان ،اشعة ،رعاية مركزة ،الطوارئ والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات .

وفى مجال مكافحة الادمان تم تنفيذ قوافل طبية بجزيرة محمد بالتنسيق مع جامعة القاهرة وبرامج وقائية وندوات توعية عن الادمان والمخدرات للنشء بمراكز شباب كفر زهران المرازيق وميت رهينة والشوبك الغربى بمركز ومدينة البدرشين ومبادرة أخرى بميدان الجيزة بحضور 1900 شاب وفتاة.

