مصطفى بكري: دول الخليج لن تفتح مجالاتها الجوية أمام إسرائيل لضرب إيران

قال الإعلامي مصطفى بكري أن ضربات إيران لإسرائيل في بداية أكتوبر كانت كبيرة للغاية حتى أنها وصلت إلى مناطق قرب مقر الموساد وليس كما صورت دولة الاحتلال.

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع عبر قناة “صدى البلد” أن الولايات المتحدة الأمريكية موافقة على ضرب إسرائيل لإيران بشرط ألا تكون تكون الضربات للمنشآت النفطية والنووية في إيران.

القادة في إسرائيل توافقوا على أن تكون الضربه كبيرة وواسعه



وتابع مصطفى بكري: " تل أبيب رفضت أن تطلع الإداره الأمريكية على خطتها لضرب إيران و القادة في إسرائيل توافقوا على أن تكون الضربه كبيرة وواسعه.

وأكد مصطفى بكري أنه طبقا لمصادر فإنه حال كانت ضربة إسرائيل لإيران كبيرة فإيران سترد على الفور بشكل أكبر.

وأوضح أن دول الخليج أكدت أنها لن تفتح مجالاتها الجوية أمام أمريكا أو إسرائيل لضرب إيران كما اعلنت من قبل وستنأى بنفسها عن الحرب.

وبالتزامن مع اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي، الليلة الماضية (الخميس)، لمدة أربع ساعات تقريبا، ناقش سلسلة من القضايا، من بينها الرد الإسرائيلي المزمع على إيران.

وبالأمس، أفيد أن من المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء على الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، لكن في النهاية لم يتم التصويت على الأمر، ولم يسمح مجلس الوزراء أيضا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت باتخاذ قرار بشأن هذه القضية، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".



ووفق الصحيفة، كان الهدف هو تأخير التصويت والتأكيد حتى اقتراب موعد الهجوم، للحفاظ على عنصر المفاجأة، كما أن تأجيل التصويت سيؤدي فعليا إلى تأجيل رحلة وزير الدفاع غالانت إلى الولايات المتحدة، لأن أحد الشروط التي وضعها نتنياهو ألا وهو وضع سياسة تجاه إيران، لم يتحقق في الوقت الحالي.

وفي الوقت نفسه، علم موقع "واينت" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء نتنياهو خفض الهجمات الإسرائيلية في بيروت إلى الحد الأدنى، وجاء طلب بايدن خفض الهجمات في بيروت بعد عدد القتلى المدنيين الكبير فيها، وقد نقل الطلب إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محادثتهما قبل بضعة أيام.



وقال مكتب رئيس الوزراء هذا الصباح إن محادثة نتنياهو مع بايدن "كانت عملية".

وأضاف المكتب: "إن إسرائيل تستمع دائمًا بعناية إلى القضايا التي يطرحها حليفنا في المحادثات، ولكن في النهاية، يتخذ رئيس الوزراء القرارات وفقا للمصلحة الوطنية لدولة إسرائيل".

وفي إسرائيل يقولون إن الخلافات بين تل أبيب وواشنطن فيما يتعلق بالهجوم على إيران ضاقت.

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء قائلا: "هناك حوار مستمر معهم (الأمريكيون) ونستمع إلى كلامهم، كما نشرح لهم رأينا وتحليلنا للوضع. وإسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها".



في لقاء الليلة الماضية نشبت مواجهة حادة بين وزيرة المواصلات ميري ريغيف ووزير الدفاع غالانت حول موضوع نقل الجنود في العيد وفي يوم السبت.

وتوجهت ريغيف لغالانت قائلة إنه ورجاله كانوا وراء الإحاطة الإعلامية ضدها بشأن عدم وجود "رحلات مكوكية"، وغادر غالانت من جانبه الغرفة احتجاجا، حيث صرخت قائلة: "عندما لا يكون لديك إجابات، ارحل. لقد اعترف الجيش بأنه لا يحتاج إلى وسائل نقل. لقد خدعتني".