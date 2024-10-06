سفير ألمانيا السابق: خريجو الجامعة الألمانية سفراء للعالم

أعرب ديتر هالر السفير السابق لدولة ألمانيا وعضو مجلس أمناء مجموعة دوسمان Dussmann Group ، عن سعادته بتواجده في حفل خريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2024 والذى كان شاهداً على حضور افتتاحها عام 2003 من قبل رئيس جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت محمد حسني مبارك والمستشار الألماني جيرهارد شرود ، و اليوم بعد 21 عاماً يري كل الانجازات التي حققتها الجامعة الألمانية على مدار الأعوام الماضية.

ولفت السفير السابق لدولة ألمانيا إلى أنه قبل 22 عام كان متواجد مع الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في برلين، عندما عرض فكرة أنشاء الجامعة وكانت فكرته لإنشاء جامعة المانية في القاهرة التي عرضها في ذلك الوقت رائعة وغير مسبوقة و لكن ما أنجزه بالتعاون مع فريق عمله المخلص فاق كل التوقعات.

وأكد السفير السابق لدولة ألمانيا أن النهج الذي تتبعه الجامعة في مسيرتها فريد ولم يرى مثله في أي مكان في العالم، فالجامعة الألمانية كمؤسسة أكاديمية بعيدة كل البعد عن النموذج المعتاد فهي تمثل نموذج للتعاون المصري الألماني وتعد مشروع نموذجي للحوار والتفاهم والسلام.

رسالة سفير ألمانيا السابق للخريجين

وتوجه بكلمته للخريجين قائلا: "أعزائي الخريجين يجب أن تكونوا سعداء بفرصة الحصول على تعليم جيد في مثل هذه الجامعة التي تعد مركز للتميز والابتكار، اليوم هو بداية رحلتكم في الحياة، فأنتم سفراء لمصر وألمانيا في العالم وهذا أمر فريد، فالالتزام والحرص على متابعة أهدافكم ومواصلة التعلم والانفتاح علي الثقافات الأخري جميعها أمور مهمة للغاية لحياتكم الشخصية و المهنية، أدعوكم إلى استغلال قدراتكم بكفاءة والعمل على إثرائها لان العالم يواجه الكتير من التحديات، لذا اشجعكم على احتضان هذه التحديات والمشاركة في تشكيل المستقبل بالمهارات والخبرات والمعرفة التي اكتسبتموها في الجامعة الألمانية فأنتم المحور الأساسي لعالم مستدام وأكثر سلاماً".