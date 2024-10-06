منتخب ألمانيا يعلن إصابة كاي هافيرتز

كشف المنتخب الألماني الأول لكرة القدم إصابة اللاعب الدولي كاي هافيرتز، وذلك قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، والتي ستشهد مباريات قوية للماكينات الألمانية.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الألماني الثنائي البوسنة والهرسك وهولندا في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي ستكون موعدهما في 11 و14 أكتوبر الجاري.

ونشر منتخب ألمانيا بيانًا رسميًا عبر حسابه بمنصة "إكس"، حيث قال: "سيغيب كاي هافيرتز عن المباريات الدولية المقبلة أمام البوسنة والهرسك وهولندا بسبب مشاكل في الركبة".

وتابع: "رشح المدرب الوطني جوليان ناجيلسمان جوناثان بوركاردت بديلاً لهافيرتز، ونتمنى الشفاء العاجل لـ كاي".

الجدير بالذكر أن منتخب ألمانيا يحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الوصيف هولندا في دوري الأمم الأوروبية.