يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية واليابان اليوم في تصفيات كأس العالم

ينتظر عشاق المنتخب السعودي مواجهة قوية للفريق ضد نظيره الياباني، مساء اليوم الخميس، في المواجهة التي تجمعهما على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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يدخل المنتخب السعودي المباراة وعينه على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى الأخضر المشاركة بها.

يبدأ مساء اليوم الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة فى التصفيات الآسيوية التى تؤهل لمنافسات كأس العالم بين منتخب المملكة العربية السعودية وبين منتخب اليابان.

وتقدم منتخب اليابان خلال المنافسات السابقة الخاصة بتصفيات الدول الآسيوية المؤهلة لخوض تصفيات كأس العالم رصيد 6 نقاط ثم المنتخب السعودى ب 4 نقاط ثم منتخب البحرين برصيد يعادل 3 نقاط ثم يأتى المنتخب الأندونيسى برصيد يساوى 2 نقطة ثم المنتخب الاسترالي برصيد نقطة واحدة بينما رصيد الصين صفر من النقاط.

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ويلعب رجال المدرب روبرتو مانشيني المباراة وعينهم على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى الأخضر المشاركة بها.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الياباني:

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان في تصفيات كأس العالم 2026 هو اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الياباني :

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا عبر قنوات بي إن سبورتس وداخل المملكة يمكنك المشاهدة عبر قناة SSC.