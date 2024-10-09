نجم منتخب اليابان: السعودية مشهورة بشغفها الكبير بكرة القدم

أبدى ناغاتومو لاعب المنتخب الياباني الأول لكرة القدم جاهزية الساموراي لخوض مباراته المرتقبة غدًا الخميس ضد السعودية ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، مساء غد الخميس من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين السعودية واليابان إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقبلة.

وقال ناغاتومو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: " لم يسبق لنا أن فزنا في السعودية في تصفيات كأس العالم النهائية، لذا من المهم ألا نتأثر بالأجواء ".

وأضاف: " السعودية مشهورة بشغفها الكبير بكرة القدم، ونحن بحاجة إلى قوة ذهنية قوية لمواجهتهم ".

واختتم: " إذا فزنا في السعودية فسيكون ذلك مفيدًا للغاية لنا، وسيزيد من ثقتنا للمباراة المقبلة ضد أستراليا ".

موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات المونديال

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة السعودية واليابان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة مساء غد الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024.

القنوات الناقلة و معلقين مباراة السعودية ضد اليابان :

- حسن العيدروس على قنوات beIN

- خليل البلوشي على قنوات الكأس