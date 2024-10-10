ضبط 4 قضايا اتجار في المُخدرات بدمياط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط عدد (4) قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

ضُبط خلالهم (7,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7 كيلو جرامات لمخدرالبانجو–18 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية من مخدرى "الهيروين، الآيس").. وكذا (بندقية خرطوش –4 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين"لـ 4 منهم معلومات جنائية").

اقرأ أيضا: ‏رصاصة غادرة تُنهي حياة عارضة الأزياء الجميلة ‏

اقرأ أيضا: قطعها بمنشارٍ وخلاط.. تفاصيل بشعة للفتك بالحسناء السويسرية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما اسند اليه من اتهام بشأن تهديد فتاة والتعدي على حرمتها.

وجاء ذلك بعد أن أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير بها كما قضت المحكمة بإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية بالدعوى.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بدائرة قسم شرطة الجيزة، محافظة الجيزة هدد المجني عليها "م.م" كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهى صورها المتحصلة من جريمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة وكان تهديده مصحوباً بأمر حملها على تقديم مبالغ مالية له على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أنشأ حسابا خاصا به على الشبكة المعلوماتية "تطبيق الواتس ـ اب" بهدف ارتكاب جريمته، كما تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بأن التقط ونقل من الأجهزة صورة المجنى عليها بمكان خاص بغير رضائها على النحو المبين بالأوراق وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وكشفت حيثيات المحكمة فى الحكم الصادر ضد المتهم أن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من جميع أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة ، تتحصل في أن المجني عليها كانت قد تعرفت بالمتهم فقد أطلقت المجني عليها العنان لعاطفتها المتهورة المراهقة ، فاستغل المتهم في المجني عليها تهورها وانفلاتها فغذى لديها وهم الحب الكاذب علّه يتمكن من إيقاعها في حبائله، فأنشأ حسابا إلكترونيا على تطبيق "واتساب" مرتبط بخط هاتفه، مستهدفا الوصول باستخدامه إلى إيقاع المجني عليها في شراكة لابتزازها مادياً، فمهد لتحقيق هدفه بإجبارها على الرضوخ لطلبه والتقط صور لها وهي عارية وشبه عارية، فامتثلت. وإذ شعر المتهم أخيرا أنه قد تحصل على وسيلة لا تستطيع المتهمة إلا الإذعان لها إذا ما لوح مهددا بها مستهدفا ابتزازها مادياً، مستخدما الرسائل النصية وحسابه المنشأ سلفا عبر تطبيق "واتساب" وهددها كتابة عبر الرسائل.