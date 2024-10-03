رضيع يُفارق الحياة على يد والده لسببٍ غريب ! ‏

فارق رضيع الدُنيا سريعاً بعد أن أساءت له الأيدي الراعية، لفظ الرضيع أنفاسه الختامية تاركاً المرارة تُلاحق مُحبيه.

زادت بشاعة القصة حينما تم الكشف عن الجاني في القصة، وتبين أنه والده الذي كان يُفترض أن يكون الحامي الأمين.

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تأتينا القصة من ولاية فيرجينيا الأمريكية التي ألقت الشرطة القبض فيها على رجلٍ بتُهمة إنهاء حياة طفله الرضيع ذو العام الواحد.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن الشرطة ألقت القبض على ناثانيل لي إدموندز في يوم 18 سبتمبر الماضي على خلفية إنهاء حياة ابنه.

بدأ الكشف عن الجريمة حينما عادت أم الرضيع من العمل، وحينها أبصرت ابنها فاقداً للوعي، وعلى الفور توجهت به إلى المستشفى ليتأكد الخبر الأليم.

الجاني

وأشارت تقارير محلية إلى أن الأب في الواقعة (المُتهم) كان من المُفترض به أن يُراقب الطفل ويرعاه في غيبة أمه.

وبعد اكتشاف الجريمة، كثفت الشرطة جهودها لضبط المُتهم، وبالفعل تم القبض عليه وهو يسير في الشارع على بُعد 7 أميال من بيت العائلة.

وأقر المُتهم بعد القبض عليه بالجريمة، وقال إنه خنق ابنه الرضيع بكلتا يديه، وظل مُمسكاً برقبته لدقائق.

وبرر الجاني جريمته بالقول :"لم يكن يُنصت إلي، ولم أعد احتمل أكثر".

وبالتأكيد فإن حجة المُتهم ضعيفة لدرجة الهشاشة، وستُجيب الفترة المُقبلة عن السؤال بشأن حُكم القصاص في حق من هانت في عينيه الروح.