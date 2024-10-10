ضبط عاطلين حولا منزلًا لورشة تصنيع سلاح بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على شخصين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وبحوزتهما 11 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات.

ضبط عاطلين حولا منزلا لورشة تصنيع سلاح بالمنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (عاملان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية وإدارتهما لورشة لتصنيعها واتخاذهما من منزل أحدهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (بندقية خرطوش- 11 فرد محلى - عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.