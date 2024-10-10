التصريح بدفن جثة ضحية حادث توك توك الصف والاستعلام عن حالة المصاب

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة ضحية حادث توك توك الصف بعدما دهسته سيارة نقل كما استعلمت النيابة العامة عن حالة المصاب لسماع أقواله حول الواقعة، وتجري النيابة تحقيقات موسعة في الحادث بعدما تحول التوك توك إلى قطعة خردة لمعرفة إن كان هناك شبهة جنائية أم لا.



وكان الرائد أحمد حسانين رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين دهس سيارة نقل لدراجة نارية توك توك نتج عن الحادث مصرع شاب واصابة آخر جري نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة النقل قيادته وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

