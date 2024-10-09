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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد صلاح يتابع ودية منتخب الناشئين أمام روسيا

بوابة الوفد الإلكترونية

تابع محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني ودية منتخب الناشئين مواليد عام 2007 أمام روسيا الجارية الآن على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات دورة الناشئين والشباب الودية.
 

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ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل إنستجرام صورة له أثناء متابعة اللقاء بفندق إقامته مع المنتخب الأول حيث ينتظم في معسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بالمغرب العام المقبل.
وشهد معسكر منتخب مصر في الساعات الماضية جلسة خاصة بين حسام حسن، المدير الفني، ومحمد صلاح، قائد الفراعنة، وتناولت الجلسة عددًا من التعليمات الفنية والجمل التكتيكية، حيث حدد المدير الفني مهام صلاح في الملعب، مشددًا على أهمية دوره كأحد الأعمدة الأساسية في صفوف المنتخب الوطني.

كما طلب من صلاح نقل كل التعليمات لبقية اللاعبين وممارسة دوره القيادي خلال المباريات.

 

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