السوبر المصري .. موعد سفر الأهلي إلى الإمارات

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، للتوجه إلى دولة الإمارات ، يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في فعاليات بطولة كأس ‏السوبر المصري ، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏



وقام محمد رمضان ، المدير الرياضي للأهلي ، بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

ومن المقرر أن يستهل الفريق أولى مبارياته بمواجهة سيراميكا كيلوباترا يوم 20 ‏من الشهر الجاري.‏

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر مباراة ودية أمام حرس الحدود يوم الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة ‏كأس السوبر المصري.

ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد متكاملًا لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات .