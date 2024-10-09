السوبر المصري .. موعد سفر الأهلي إلى الإمارات
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، للتوجه إلى دولة الإمارات ، يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في فعاليات بطولة كأس السوبر المصري ، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.
وقام محمد رمضان ، المدير الرياضي للأهلي ، بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.
ومن المقرر أن يستهل الفريق أولى مبارياته بمواجهة سيراميكا كيلوباترا يوم 20 من الشهر الجاري.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر مباراة ودية أمام حرس الحدود يوم الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.
ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد متكاملًا لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات .