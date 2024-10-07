ميدو: خسارة الزمالك للسوبر المصري ستُنسي الجماهير لقب السوبر الأفريقي

قال أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، إن الزمالك والأهلي وبيراميدز فرصهم متساوية فنيًا في التتويج بلقب كأس السوبر.

وأضاف ميدو، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية، الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن كل الفرق الكبيرة تدخل البطولات وعينها على التتويج، والزمالك يعلم أن خسارة اللقب ستنسي الجمهور الفوز بالسوبر الإفريقي وهذا هو الدافع للاعبي الزمالك.

وتابع ميدو: الفوز بالمكسب يجعلك متعطشا بالفوز أكثر وليس حالة تشبع ورضا، والأهم هو المكاسب سواء المعنية أو المادية.

وأكمل ميدو: كانت هناك حالة من السعادة لدى الزمالك وجماهيره، والوقت الأن للتركيز للبطولة وهذه عقلية جوميز وإدارة الزمالك.

واختتم نجم الزمالك السابق: حالة التركيز في الأهلي كبيرة لأنه يعلم حزن الجماهير بعد خسارة السوبر، وبيراميدز يمني النفس بلقب ثاني، وسيراميكا يلعب على أنه لا توجد ضغوط كبيرة عليه وهذا سلاحه في البطولة.

الأهلي على رأس المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا:

أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقامة حاليًا في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في القاهرة عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثالثة.

ويتواجد مع الأهلي في المجموعة فرق شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو الجنوب أفريقي واستاد أبيدجان الإيفواري.

قرعة دوري أبطال أفريقيا كاملة:

ضمت المجموعة الأولى فرق مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوداني ومولودية الجزائر.

بينما ضمت المجموعة الثانية فرق صن داونز الجنوب أفريقي والرجاء المغربي والجيش الملكي المغربي ومانياما الكونغولي.

وضمت المجموعة الثالثة فرق الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو الجنوب أفريقي واستاد أبيدجان الإيفواري.

وأخيرًا ضمت المجموعة الرابعة فرق الترجي التونسي وبيراميدز وساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.