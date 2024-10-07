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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عبدالشافي يواصل التأهيل على هامش مران الزمالك

محمد عبدالشافي لاعب
محمد عبدالشافي لاعب الزمالك

 أدى محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب النادي صباح اليوم، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

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 وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي، في إطار البرنامج الذي يخضع له بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
 ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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